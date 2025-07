“The Fantastic Four: First Steps”: el regreso de la primera familia de Marvel Comics

Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm), Vanessa Kirby (Sue Storm), Pedro Pascal (Reed Richards) y Joseph Quinn (Johnny Storm) protagonizan el filme “The Fantastic Four: First Steps”. ( MARVEL STUDIOS/20TH CENTURY STUDIOS )

Marvel Studios marca un hito en su universo cinematográfico con “The Fantastic Four: First Steps”, una ambiciosa reinvención del legendario equipo de superhéroes que ayudó a definir la esencia de Marvel en los cómics.

Con la dirección de Matt Shakman y la producción de Kevin Feige, la cinta introduce a una nueva generación de espectadores estos superhéroes creados por Stan Lee y Jack Kirby desde una estética retrofuturista inspirada en la década de 1960, con una narrativa centrada en el vínculo familiar y la lucha interior de sus protagonistas.

Pedro Pascal (Reed Richards), Vanessa Kirby (Sue Storm), Joseph Quinn (Johnny Storm) y Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm) lideran un elenco estelar, acompañados por Julia Garner como Silver Surfer y Ralph Ineson como Galactus.

La historia se sitúa en una Tierra alternativa donde los Cuatro Fantásticos deben hacer frente a una amenaza intergaláctica, mientras exploran los retos emocionales que implica formar una familia.

“Matt ha trabajado muchísimo durante años para dar vida a la primera familia de Marvel de una forma que, como saben, creíamos que encajaría en el mundo que hemos creado, aunque esta película es muy independiente y única”, comentó Kevin Feige, durante un encuentro online con periodistas de América Latina.

El productor de Marvel Studios insistió en que la película servirá como nuevo punto de partida dentro de la Fase 6 del MCU: “Todo es nuevo. Son personajes nuevos para mucha gente y viven en un mundo nuevo. Todo lo que necesitas saber sobre ellos lo aprendes en los primeros 10 minutos”.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/07/23/tmt2460trlcompspiv00171033r-e801ee35.jpg

El director Matt Shakman, aclamado por su trabajo en “WandaVision”, explicó que decidieron ubicar la historia en una realidad alterna: “Sabíamos que son figuras clave de su época, y habríamos oído hablar de ellos si hubieran estado en la línea temporal habitual de Marvel. Así que tuvimos que situarlos en un universo diferente. Esto significó la oportunidad de construir este futuro retro de los 60, una combinación de Jack Kirby y ‘2001’ de Stanley Kubrick”.

Héroes más humanos

La dimensión emocional de los personajes también está en el centro de la película. Vanessa Kirby destacó la complejidad de Sue Storm: “Fue realmente abrumador. Me emocionaba la idea de tener a esta superheroína embarazada, esta madre trabajadora. Matt y Kevin fueron grandes defensores de que fuera tan compleja, feroz, cariñosa, cálida y todo lo que considero femenino”.

Por su parte, Pedro Pascal compartió que lo atrajo el conflicto emocional de su personaje: “Esta persona tan brillante para las ecuaciones científicas no sabe realmente cómo comprender la ecuación mucho más compleja de las relaciones, la familia, el amor. La única manera de manejar eso es empezar a proteger el mundo de los niños en lugar de simplemente estar presente”.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/07/23/tga1200compilmv00091029r-85360540.jpg

Joseph Quinn, quien interpreta a Johnny Storm, describió a su personaje como alguien en búsqueda constante: “Estos cuatro personajes están, de alguna manera, condenados a la responsabilidad, al superpoder y a tener esta vida pública. Creo que él busca respuestas fuera de ella”.

Mientras que Ebon Moss-Bachrach señaló la libertad interpretativa que sintió con su rol: “Nunca voy a poder interpretar algo así, de verdad. No con este personaje tan fuerte y pesado. Pero hubo una inmediatez y una libertad que siempre me sorprendió”.

La amenaza de Galactus

La historia arranca con una amenaza global: la llegada de Galactus, una deidad que consume mundos enteros, y su heraldo, Silver Surfer.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/07/23/eah4020compwtav03361127r-62f38a51.jpg

Garner aporta una dimensión trágica al personaje. Ineson, por su parte, destacó el proceso físico de convertirse en Galactus: “Cada dos o tres semanas me paraba frente a un espejo de tres caras y miraba al personaje y el traje mientras se desarrollaba. Es una obra de arte e ingeniería increíble”.

Pero más allá del conflicto intergaláctico, la película tiene como eje la vida doméstica y la paternidad. Kirby lo resume así: “La película comienza con eso, y el bebé es el núcleo. Para mí, eso se convirtió en el alma de la historia”.

Un tercer intento

Esta es la tercera ocasión en la que se intenta adaptar la historia de los Cuatro Fantásticos en el cine.

La primera fue “Fantastic Four” (2005), dirigida por Tim Story y protagonizada por Ioan Gruffudd, Jessica Alba, Chris Evans y Michael Chiklis. Este filme tuvo un tono más familiar y jocoso y hasta se le dio seguimiento con una secuela, “Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer” (2007).

La segunda adaptación fue “Fantastic Four” (2015), dirigida por Josh Trank y protagonizada por Miles Teller, Kate Mara (Sue), Michael B. Jordan y Jamie Bell. Esta fue una versión con un tono más oscuro y científico, y resultó un fracaso con el público y la crítica.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/07/23/bbl7065trlcompddov00671048r2-460f5986.jpg

En palabras del elenco y la dirección, “The Fantastic Four: First Steps” es una obra que abraza el legado de Marvel y el talento del legendario Jack Kirby, pero que también se atreve a experimentar con tono, forma y fondo.

Con una narrativa intimista envuelta en una estética audaz, la película, que se estrena hoy en las salas de cine, está lista para mostrar tanto a nuevos espectadores como a fans de los cómics qué es lo que hace tan especial a ese grupo de héroes conocidos como los Cuatro Fantásticos.