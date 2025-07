En 2013, el joven cineasta Jean Guerra presentó un corto de lo que tenía pensado hacer con la película "A tiro limpio", una producción cinematográfica que ha podido materializar 12 años después.

Con la distribución de Caribbean Cinemas, la película se estrenará el próximo 7 de agosto en todas las salas de cine del país, con un elenco integrado por Frank Perozo, Manny Pérez, Félix Germán, Celinés Toribio, Solly Durán, Vakeró, Kiko El Crazy, Laura Díaz, Antonio Melenciano, Axel Mansilla, Abraham Marte, Luis del Valle y Toussaint Merionne.

La cinta cuenta con Guerra Films como casa productora, además de Esencia Films y Frío Frío Productions. Está producida por Jean Guerra, Milbert Pérez y Fernando Rivas; con dirección fotográfica de Francis Adamez y música de Joel Berrido. Cuenta también con la distribución mundial de Caribbean Films Distribution, mientras que el tema oficial de la película es de los cantantes Popi Guerra y Vakeró.

El cineasta Jean Guerra, hijo del laureado artista Juan Luis Guerra y Nora Vega de Guerra, compartió con Diario Libre detalles del estreno de su ópera prima, ocasión en la cual recuerda el avance de la película con un corto que fue bien recibido por el público.

—Jean, en 2013 presentaste un corto de lo que tenías pensado hacer con la película "A tiro limpio". ¿Qué representa para ti que finalmente se materialice 12 años después?

El primer corto que hicimos salió a finales de 2013. Han pasado casi 12 años y no es que estuvimos trabajando todo ese tiempo, sino que hicimos el corto y la gente preguntaba mucho. Fue en 2018-2019 que retomamos la idea de convertirlo en película. Fue un proceso difícil porque el género de acción no siempre recibe apoyo. Tuvimos que esperar a que alguien confiara en el proyecto. Fue un gran esfuerzo, pero valió la pena.

—¿Crees que después de esta cinta el género de acción tendrá un camino más fácil en el país?

Creo que sí. Ya la cosa para el género de acción será un poquito más fácil.

—En términos de tecnología, ¿con qué recrusos contaron?

Tirábamos a veces hasta seis cámaras al mismo tiempo. No es lo usual, pero cuando trabajas acción no puedes repetir escenas muchas veces. La seguridad en el set es clave y preparar cada secuencia lleva horas.

—A nivel profesional, ¿qué significa para ti este proyecto después de haber trabajado en "El Capitán Avispa" con tu padre?

Son dos géneros muy difíciles de hacer. En "El Capitán Avispa" duramos seis años y en "A tiro limpio" casi cuatro, por todos los efectos visuales. Terminar esta película es un alivio porque ahora puedo pensar en nuevos proyectos.

—¿Sientes que tu estilo de trabajo está influenciado por la filosofía de tu padre, Juan Luis Guerra, ¿de tomarse su tiempo para lanzar un proyecto?

Sí, definitivamente. Me tomo mi tiempo porque levantar fondos y producir requiere años. Prefiero que todo salga lo más perfecto posible para tener la oportunidad de hacer otra película.

—Hablemos del elenco. ¿Cómo fue la experiencia de trabajo con ellos?

En el corto original participaron Frank Perozo, Tony Anjum, Vakeró, Solly Durán, Félix Germán y Antonio Melenciano. Para la película sumamos a Manny Pérez, Kiko El Crazy, Axel Mansilla, o Laura Díaz, entre otros. Todo el elenco se portó muy bien. Ellos entendieron que la acción requiere más tiempo y confiaron en el proceso.

—¿Cómo evalúas la industria cinematográfica dominicana en términos de equipo técnico y producción?

Técnicamente estamos a la par con cualquier país grande. Tenemos muy buenos técnicos y la postproducción está al mismo nivel. La industria ha crecido muchísimo gracias a la ley de cine.

—¿Cuáles son tus expectativas con "A tiro limpio"?

Espero que la apoyen, que guste. Sé que la acción no es tan taquillera como la comedia, pero quiero que esta película rompa ese esquema. Ojalá el público pida una segunda parte.

—Cuando salió el corto, la respuesta fue muy positiva. ¿Cómo viviste esa etapa?

Me di cuenta de que el corto había funcionado cuando me lo vendían pirateado en un tapón. En ese momento supe que había llegado a la gente.

—Tu padre, Juan Luis Guerra, ¿se involucró en el proceso?

En "Capitán Avispa" sí trabajó conmigo, pero en esta película no tanto, porque no es un género que maneja. Sin embargo, le encantan las películas de acción como "Taken" y "Top Gun", y siempre me apoya.

—¿La película se estrenará fuera del país?

Sí. Estará en Puerto Rico, Nueva York, Lawrence, Florida y otros mercados.

—Luego de este estreno, ¿ya tienes otros proyectos en desarrollo?

Sí, ya arrancamos otra cosa muy pronto.

—Finalmente, ¿qué valoración haces de la ley de cine?

Sin la ley de cine no podríamos hacer nada. Hasta ahora todo está bien, aunque los presupuestos bajaron y para el cine de acción eso es un reto. Habrá que buscar la manera de seguir adelante.

La mafia dominicana en clave de cine Producida por Fernando Rivas, Milbert Pérez, Jean Guerra y Riccardo Bardelino, con la producción ejecutiva de Bardelino y Celinés Toribio, y guion de Gustavo López y Miguel Yarull, "A tiro limpio" narra la historia de un grupo de asaltantes de élite que ejecuta una serie de robos cada vez más elaborados contra un poderoso conglomerado mafioso en la República Dominicana. Sin embargo, detrás de estos golpes no solo hay ambición, sino también una venganza personal contra el magnate que lo controla todo. Cuando la policía descubre sus identidades, la cacería se intensifica. Ahora, deberán llevar a cabo el golpe más grande de sus vidas, mientras enfrentan a un enemigo implacable y huyen de la ley que los acecha.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/07/29/imagen-poster-a-tiro-limpio-736c6911.jpg Esta esperada producción es protagonizada por Frank Perozo, junto a grandes figuras de la actuación como Manny Pérez, Félix Germán, Celinés Toribio, Solly Durán, Manuel Varet (Vakeró), Tony Almont, Laura Díaz, Antonio Melenciano, Axel Mansilla, Abraham Marte, Kiko El Crazy, Luis del Valle y Toussaint Merionne.