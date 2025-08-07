"A tiro limpio", acción e intriga al estilo del cine dominicano

El filme de Jean Gabriel Guerra, "A tiro limpio", está incluído entre los estrenos de la semana. ( GUERRA FILMS/PRODUCCIONES ATL )

Las salas de cine del país recibirán una variada selección de estrenos esta semana. Entre ellas está una nueva producción dominicana que combina los géneros de la acción y el drama.

Asimismo, también se estrena la secuela de una popular comedia de Disney protagonizada por Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis que se estrenó hace más de veinte años.

Por otro lado, en esta ocasión el público dominicano también podrá disfrutar de reestreno de una clásica película de animación japonesa dirigida por Hayao Miyazaki y producida en el legendario Studio Ghibli.

El resto de los estrenos abarcan películas que pertenecen alos géneros del documental y el terror. En otras palabras, esta semana los estrenos incluyen opciones para todos los gustos.

A tiro limpio

Un ladrón profesional busca venganza personal, mientras un capitán de la policía va tras él buscando cumplir una deuda moral. En esta cinta ambos personajes buscan justicia.

Freakier Firday

Años después de que Tess y Anna sufrieran una crisis de identidad, Anna ahora tiene una hija y una hijastra. Ellas enfrentan los desafíos que se presentan cuando ocurre otra fusión.

Weapons

En este filme de horror y misterio dirigido por Zach Cregger veremos varias historias interrelacionadas sobre la desaparición de estudiantes de secundaria en una pequeña ciudad.

Stans

Este largometraje sigue a un elenco muy seleccionado de fans reales cuyas profundas conexiones personales con Eminem reflejan algunos de los temas que se tratan en sus letras.

Spirited Away

El maestro Hayao Miyazaki explora la vida de Chihiro, una niña de 10 años que, al mudarse con sus padres, descubre un mundo mágico habitado por dioses, espíritus y criaturas extrañas.

The Ritual

Dos sacerdotes con pasados y creencias distintas deben dejar a un lado sus diferencias para salvar a una joven poseída a través de una difícil y peligrosa serie de exorcismos.