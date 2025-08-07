Josué Guerrero debuta en el cine de acción con "A tiro limpio"

Luego de varios años en proyectos internacionales, Josué Guerrero reaparece en "A tiro limpio" con un papel fuera de lo común. ( FUENTE EXTERNA )

El actor dominicano Josué Guerrero regresa al cine con una participación destacada en A tiro limpio, la más reciente producción del director Jean Guerra, que se estrena este jueves 7 de agosto en las principales salas de cine del país.

Guerrero, quien ha desarrollado una carrera diversa tanto en el cine como en el teatro, retoma con esta producción su presencia en la pantalla grande luego de varios años concentrado en proyectos internacionales.

Radicado en Los Ángeles, ha estado involucrado en propuestas teatrales y cinematográficas que han fortalecido su perfil como actor versátil, enfocado en expandir su alcance en mercados internacionales.

Primera incursión en el cine de acción

En A tiro limpio incursiona por primera vez en el género de acción con un enfoque distinto a los roles dramáticos que lo dieron a conocer en el país. Su participación en este filme representa una nueva etapa en su trayectoria, en la que explora personajes complejos y desafiantes.

Guerrero ha manifestado su interés por asumir papeles diversos, desde un francotirador marcado por la violencia hasta personajes como Pepa, una mujer trans, apostando por una interpretación comprometida y con mirada social.

En su actual residencia en Los Ángeles ha sido reconocido por su trabajo en producciones como Balada de un verano en La Habana y Sombras de la ciudad, así como en el pasado en República Dominicana, siendo nominado en múltiples ocasiones a galardones nacionales, incluyendo los Premios La Silla y los Premios Soberano.

En 2015, fue reconocido con el premio Soberano al Mejor Actor de Teatro, consolidando su lugar como uno de los talentos escénicos más respetados de su generación.

Actualmente es representado por la agencia House of Representatives con Denny Sevier, y cuenta también con la gestión de su agente Heidi Rotbart. Utiliza plataformas como YouTube, a través del canal La Lengua TV, para compartir sus proyectos personales y continuar conectando con el público desde su residencia en California.

El estreno de A tiro limpio no solo marca su retorno al cine dominicano, sino también la reafirmación de su compromiso con una carrera artística en constante evolución, con miras a seguir ampliando su presencia en la industria internacional.