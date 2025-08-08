VI edición de premios Adopresci: "Pérez Rodríguez" arrasa en la gala que premia al cine dominicano

El equipo de Pérez Rodríguez celebra su triunfo en la VI edición de los Premios Adopresci, donde la película obtuvo cuatro premios principales: Mejor Película de ficción, Dirección, Guion y Actor. ( SUMINISTRADA )

La película Pérez Rodríguez, dirigida por Humberto Távarez y producida por Rafael Elías Muñoz y Lantica Studios, fue la gran triunfadora de la VI edición del Premio de la Crítica Cinematográfica Adopresci, al obtener cuatro galardones: Mejor película de ficción, Mejor dirección, Mejor guion y Mejor actor.

La obra destacó por la solidez de su narrativa y la calidad técnica y artística de su realización.

En la categoría de Mejor Documental se impuso El fotógrafo de la 40, de Erika Santelices y Orlando Barría, que visibiliza el aporte de Pedro Aníbal Fuentes Berg al retratar la tortura en la cárcel de la 40.

Categorías técnicas

El talento detrás de cámaras fue reconocido con los premios a Micaela Cajahuaringa, Mejor fotografía por Boca Chica; Giselle Madera, Mejor diseño de producción por La Familia; Nathalia Lafuente, Mejor edición por Morena(s); y Gisela Fulla-Silvestre, Mejor sonido por Boca Chica.

Estas premiaciones destacan el aporte femenino en las labores creativas y técnicas de la industria cinematográfica dominicana.

Premios para las actuaciones

En la entrega de premios a las actuaciones, el galardón a Mejor actor fue entregado por Luis José Germán (Mejor actor 2023 por Cuarencena) a Joshua Wagner, por Pérez Rodríguez; mientras que Fidia Peralta (Mejor actriz 2023 por La balada de los cuervos) entregó el premio a Mejor actriz a Mariela Pichardo —La Marimba—, por La Grande.

Reconocimientos especiales

Adopresciotorgó un Reconocimiento Especial póstumo al cineasta Agliberto Meléndez por su inestimable aporte al desarrollo del cine nacional, como director de Un pasaje de ida y pionero fundamental en la construcción del cine dominicano contemporáneo.

También fue reconocido el periodista José Rafael Sosa por su destacada trayectoria en el periodismo cultural dominicano y su valioso aporte a la asociación.

Exposición "Tiempo, luz y memoria: el lenguaje de la imagen"

Por cuarto año consecutivo, Adopresci presentó la exposición Tiempo, luz y memoria: el lenguaje de la imagen, una experiencia sensorial e inmersiva que invita a deconstruir el lenguaje cinematográfico dominicano exhibido en 2024.

La muestra, curada por Dahiana Acosta y con diseño museográfico de Smayle A. Domínguez, se organiza en torno a la oralidad, el contexto visual y la interpretación crítica. Incluye diseño sonoro y visual de Diómedes Jiménez, textos de miembros de Adopresci y montaje de Mary Paniagua.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/08/ganadores-premios-adopresci-25b2a82a.jpg Los ganadores del galardón

Listado de ganadores

Mejor película de ficción : Pérez Rodríguez ( Rafael Elías Muñoz )

Mejor documental: El fotógrafo de la 40 (Erika Santelices, Orlando Barría, Fernando Santos)

Mejor dirección: Pérez Rodríguez (Humberto Távarez)

Mejor guion: Pérez Rodríguez (Humberto Távarez)

Mejor actor : Joshua Wagner ( Pérez Rodríguez )

Mejor actriz : Mariela Pichardo (La Grande)

Mejor elenco: La Familia

Mejor fotografía : Micaela Cajahuaringa ( Boca Chica )

Mejor diseño de producción: Giselle Madera (La Familia)

Mejor edición: Nathalia Lafuente (Morena(s))

Mejor sonido: Gisela Fulla-Silvestre (Boca Chica)

Mejor musicalización: José Torres, Aneudy Lara y Cresencio "El Prodigio" García (Boca Chica)