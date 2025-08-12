José María Cabral, primer director con dos películas en NY Latino Film Festival

José María Cabral, cineasta dominicano, con doble presencia en el New York Latino Film Festival 2025. ( SUMINISTRADA )

El cineasta dominicano José María Cabral hizo historia en el New York Latino Film Festival (NYLFF), presentado por Warner Brothers, al convertirse en el primer director, en los 25 años de este evento, en tener dos películas seleccionadas en la misma edición.

Las producciones elegidas son Tiguere (2024), que ha recorrido prestigiosos festivales internacionales desde el año pasado, y "La 42" (2025), documental que tuvo su estreno mundial en el renombrado South by Southwest (SXSW) y que ha recibido excelentes críticas en su paso por otros festivales.

Este doble reconocimiento es un hecho sin precedentes en el NYLFF, festival que celebra lo mejor del cine latino y que este año conmemora su 25.º aniversario.

De acuerdo con un comunicado enviado por su oficina de prensa, Cabral, una de las voces más destacadas del cine dominicano en la última década, se prepara para el estreno en salas nacionales de, previsto para este jueves a través de Caribbean Cinemas.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/12/aficbe-35c6bcd3.jpg La 42 se estrena este jueves.

Agradecido

"Es un honor enorme que dos películas tan distintas, pero igualmente importantes para mí, puedan llegar juntas a un festival tan influyente. Es un momento especial para el cine dominicano", expresó el realizador.

El New York Latino Film Festival se celebrará en septiembre y reunirá a cineastas y audiencias de todo el mundo en un evento que promueve la diversidad, la cultura y las narrativas latinas contemporáneas.