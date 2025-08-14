"The Naked Gun", la saga que revive con nuevas risas

"The Naked Gun" regresa a las salas de cine con un nuevo filme entre los estrenos de la semana. ( PARAMOUNT PICTURES/DOMAIN ENTERTAINMENT (II)/FUZZY DOOR PRODUCTIONS )

Entre los estrenos de la semana llega el reinicio de una clásica franquicia de humor protagonizada por Liam Neeson y Pamela Anderson.

The Naked Gun

El reboot de "The Naked Gun" revive la legendaria franquicia de comedia del mismo nombre que inició con la serie de televisión "Police Squad!".

En esta versión, Liam Neeson encarna al torpe teniente Frank Drebin Jr., quien debe resolver un asesinato relacionado con un poderoso magnate tecnológico mientras su unidad policial enfrenta el riesgo de ser cerrada.

En la investigación contará con la ayuda de una aguda escritora de crímenes, desencadenando una sucesión de situaciones absurdas, enredos y acción desbordante.

El elenco incluye a Pamela Anderson, Paul Walter Hauser, Kevin Durand, Danny Huston, Liza Koshy, Cody Rhodes, CCH Pounder, Busta Rhymes y Eddy Yu. Dirigida por Akiva Schaffer y producida por Seth MacFarlane y Erica Huggins, en una cinta que combina humor físico y sátira policial.

The Last Rodeo

En este emotivo drama viviremos las vivencias de un exjinete de rodeo, interpretado por Neal McDonough, quien a los 50 años decide volver a competir para salvar a su nieto. Enfrentando peligros físicos y demonios personales, redescubre la fe y el valor que brinda la familia.

La lengua desnuda

Esta comedia dramática de Jorge Sierra combina fantasía y realismo mágico. En ella, Barbara y Victoria, interpretadas por Mel Quintans y Mariana Sueldo, recorren paisajes oníricos buscando cumplir sus sueños sin someterse a las expectativas sociales, explorando dos visiones del mundo irreconciliables.

Miraculous: las aventuras de Ladybug y Cat Noir

Esta película animada está basada en la serie francesa creada por Thomas Astruc y celebra su 10º aniversario con un evento especial en los cines latinoamericanos. Los fans podrán disfrutar de los tres primeros episodios de la nueva temporada doblados al español.

La historia sigue a Marinette y Adrien, dos adolescentes que, gracias a joyas mágicas llamadas "Miraculous", se transforman en Ladybug y Cat Noir para proteger París de los villanos.

The Ritual

En esta película dos sacerdotes, uno que cuestiona su fe y otro que se enfrenta a un pasado turbulento, deben dejar a un lado sus diferencias y unir fuerzas para salvar a una joven poseída.