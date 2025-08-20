Glen Powell descarta rumores sobre James Bond: "Ese papel es para un británico"

Glen Powell, actor de Top Gun: Maverick, negó los rumores que lo colocaban como posible sucesor de Daniel Craig en el papel de James Bond. ( EFE )

El actor estadounidense Glen Powell, protagonista de la serie Chad Powers, puso fin a las especulaciones que lo señalaban como posible sucesor de Daniel Craig en el icónico papel de James Bond.

En una entrevista conjunta con el exjugador de la NFL Eli Manning para The Hollywood Reporter, Powell, de 36 años, rechazó de forma tajante la posibilidad: "Soy texano. Un texano no debería interpretar a James Bond", dijo.

Agregó "Mi familia y yo bromeamos con que podría ser Jimmy Bond, pero el verdadero James Bond debe ser británico. Ese es quien pertenece a ese esmoquin", afirmó.

El nombre de Powell había circulado en medios internacionales como uno de los candidatos al rol del agente 007, junto a reconocidos actores británicos como Aaron Taylor-Johnson, Henry Cavill, Theo James, Regé-Jean Page, Harris Dickinson y Kingsley Ben-Adir.

La franquicia de James Bond, iniciada en 1962 con Dr. No, ha mantenido hasta hoy la tradición de elegir actores provenientes del Reino Unido para el papel principal. Sean Connery, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig han encarnado al espía creado por Ian Fleming, convirtiéndose en referentes de la cultura pop mundial.

En auge

Powell, cuya carrera atraviesa un momento de auge tras su participación en Top Gun: Maverick (2022) y su próxima serie Chad Powers, dejó claro que prefiere mantenerse al margen de la conversación sobre 007, aunque agradeció el reconocimiento que implica ser considerado para un personaje de tanta relevancia.

"Es un honor que mi nombre aparezca en esas listas, pero el legado de Bond pertenece a los británicos", señaló el actor.

La producción de la próxima entrega de la saga aún no ha confirmado quién será el nuevo rostro del agente secreto más famoso del cine, lo que mantiene viva la expectativa entre millones de fanáticos en todo el mundo.