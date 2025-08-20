Se revela causa de muerte del actor de Lilo & Stitch, David Hekili

Foto de archivo de David Hekili Kenui Bell; revelan causa de muerte del actor de Lilo & Stitch. ( FUENTE EXTERNA )

Dos meses después del fallecimiento del actor David Hekili Kenui Bell, conocido por su participación en Lilo & Stitch, se han dado a conocer los resultados de la autopsia que revelan nuevos detalles sobre las causas de su muerte.

Bell falleció el pasado 12 de junio a los 46 años, en la Isla Grande de Hawái. Según el informe forense, obtenido en exclusiva por la revista People, el actor sufrió insuficiencia respiratoria aguda, sepsis, cardiopatía hipertensiva/aterosclerótica y obesidad mórbida, condiciones que figuran como los principales diagnósticos patológicos en la autopsia realizada por el Departamento de Policía de Hawái.

El informe también detalla que Bell padecía dermatitis por estasis, una enfermedad cutánea asociada a una mala circulación en las piernas, así como edema, una acumulación de líquidos en los tejidos.

La autopsia fue realizada el 19 de junio y completada el 10 de julio. El documento señala que, al momento de su fallecimiento, se realizaron múltiples maniobras de reanimación, incluyendo el uso de desfibrilador, vías intravenosas y una aguja intraósea, empleada cuando no es posible establecer acceso venoso convencional.

En cuanto al análisis toxicológico, no se encontraron rastros de alcohol ni drogas en niveles significativos.

El actor se había quejado de dificultad para respirar antes de su muerte, según detalla el informe. Sin embargo, la causa exacta no pudo ser determinada de forma concluyente, por lo que el caso ha sido clasificado como "caso del forense".

Un portavoz del Departamento de Policía de Hawái confirmó a People que la investigación ha concluido y que no se sospecha de actividad delictiva relacionada con su fallecimiento.

El funeral de Bell tuvo lugar el 9 de agosto en la iglesia Annunciation Catholic Church de Waimea, informó el Hawaii Tribune-Herald . La noticia de su muerte fue inicialmente comunicada por su hermana, Jalene Kanani Bell , a través de redes sociales.

tuvo lugar el 9 de agosto en la iglesia Annunciation Catholic Church de Waimea, informó el . La noticia de su muerte fue inicialmente comunicada por su hermana, , a través de redes sociales. Su representante, Lashauna Downie, expresó su consternación ante el fallecimiento, afirmando que se enteró de la noticia también a través de redes. "Era uno de mis mejores talentos y encarnaba el verdadero significado de aloha... un gigante gentil", declaró a People.