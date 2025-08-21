“La 42”, un reflejo de la realidad filmado por José María Cabral

"La 42", el más reciente filme de José María Cabral, encabeza los estrenos de la semana. ( TABULA RASA FILMS )

Los estrenos que se presentan en las salas de cine del país incluyen la más reciente producción de José María Cabral, una secuela de una popular película de acción y una nueva interpretación de un icónico personaje del cine de terror.

La 42

En una vibrante calle dominicana, bailarines y artistas desafían la represión policial mientras buscan la fama. Su arte, crudo y rebelde, refleja el choque entre cultura, autoridad y libertad creativa. Dirigido por José María Cabral, este documental cuenta con un elenco que incluye a Maco Boba, Ramón Emilio Candelario y Natasha Dancer.

Nobody 2

Dirigida por Timo Tjahjanto y protagonizada por Bob Odenkirk, Connie Nielsen y Christopher Lloyd, la cinta retoma la historia cuatro años después del enfrentamiento con la mafia rusa que ocurrió en el filme anterior. Hutch aún debe 30 millones de dólares y los paga con golpes a criminales internacionales.

Dracula: a love tail

Un príncipe del siglo XV, devastado por la muerte de su esposa, renuncia a Dios y se convierte en vampiro. Siglos después, en el Londres victoriano, encuentra a una mujer idéntica a su amada perdida. Escrita y dirigida por el cineasta francés Luc Besson, esta historia fusiona horror, fantasía y romance en un destino trágico.

Rosario

Felipe Vargas dirige este filme que consiste en un intenso relato de horror donde una joven vela el cuerpo de su abuela en medio de una tormenta de nieve. La noche se convierte en pesadilla cuando entidades sobrenaturales poseen el cadáver, obligándola a enfrentar lo inimaginable para sobrevivir.

Bring her back

Esta película, dirigida por Danny y Michael Philippou, sigue a Andy y Piper, dos hermanos huérfanos que, al llegar a la aislada casa de su nueva madre adoptiva, descubren un inquietante ritual. Pronto, la atmósfera familiar se transformará en una pesadilla de horror y misterio.