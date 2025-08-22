×
"Adiós" se estrenará el 18 de septiembre en el cine dominicano

El actor dominicano Jalsen Santana protagoniza el film junto a Jimmy Jean-Louis y Sophie Gómez

    "Adiós" se estrenará el 18 de septiembre en el cine dominicano
    El filme "Adiós", que llega al cine dominicano, fue rodado entre la República Dominicana y la región de Bretaña, en Francia. (FUENTE EXTERNA)

    Tras un aclamado estreno mundial en el Festival du Film Francophone d´Angoulême (FFA) en Francia, y un recorrido internacional que ha puesto en alto la producción cinematográfica dominicana, llega al país el estreno de la película "Adiós", dirigida por el cineasta dominicano Ronni Castillo y producida por Menos es más producciones (Jalsen Santana y Leticia Brea).

    La cinta, que en el mercado internacional se presentó bajo el título "Au Revoir", se proyectará por primera vez en su país de origen este mes de septiembre, marcando un momento especial para el cine nacional.

    Protagonizada por Jalsen Santana, Jimmy Jean-Louis y Sophie Gómez, la historia narra el viaje emocional de Marco, un hombre dominicano que, tras la repentina muerte de su esposa María Paz, descubre que ella mantenía una relación secreta con un hombre francés llamado Frédéric. 

    Esta revelación lo lleva a Francia, donde no sólo confronta los secretos del pasado, sino también un proceso de autodescubrimiento.

    Escenas de la película Adiós.
    Escenas de la película "Adiós".
    Infografía

    El filme fue rodado entre la República Dominicana y la región de Bretaña, en Francia, creando un contraste visual y cultural que enriquece la narrativa. Esta combinación de paisajes busca reflejar el duelo, el amor y la identidad desde perspectivas complementarias.

    Tras su estreno en Francia, "Adiós" recibió ovaciones de pie y comentarios elogiosos de la crítica, quienes destacaron la calidad visual y la profundidad poética de la propuesta.

    Selección en Francia

    Haber formado parte de la sección Coup de Cœur del FFA –un espacio donde en ediciones anteriores se exhibieron películas como "Toni, en famille" (2023) o "Les jeunes amants" (2021)– reafirma el impacto que el cine dominicano está teniendo en la escena internacional.

    El estreno en República Dominicana será el 18 de septiembre y su premier contará con la presencia del elenco, del director y de invitados especiales.

    La película con el título de "Au Revoir" (Adiós) se encuentra disponible para el público europeo y estadounidense en Amazon Prime Video.

