Fallece el actor Miguel Ángel Martínez, referente del cine y el teatro dominicano

El actor Miguel Ángel Martínez, recordado por sus aportes al cine y al teatro dominicano, falleció este sábado en su residencia. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

El cineasta Ángel Muñiz confirmó este sábado el fallecimiento de su amigo y colaborador, el destacado actor Miguel Ángel Martínez, en su residencia.

Al dar a conocer la información, Muñiz explicó que no disponía de más detalles que los ofrecidos por familiares y un allegado que halló el cuerpo sin vida.

“Es una lamentable pérdida. Tenía una relación más allá de la amistad con Miguel Ángel, siempre estuvo a mi lado en importantes proyectos cinematográficos y era un excelente profesional y gran ser humano”, expresó Muñiz a Diario Libre.

Hasta el momento, no se ha precisado si los restos fueron trasladados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para establecer la causa del deceso.

Trayectoria en cine y teatro

Miguel Ángel Martínez participó en producciones cinematográficas como Ladrones a domicilio, Y a Dios que me perdone,Trópico de sangre, La soga y La lucha de Ana, entre otras.

Nacido en la provincia Sánchez Ramírez, inició su carrera artística en 1972, primero en la actuación y luego consolidándose como un profesional versátil en el teatro y el cine.

En las tablas dejó huellas con notables interpretaciones en montajes como Duarte, fundador de una república, Antígona, Fuenteovejuna, Bodas de sangre, La cocina y Pasaje al más allá.

https://resources.diariolibre.com/images/documents/10157/0/image_content_5748904_20151102174021.jpg Miguel Ángel Martínez tuvo una excelente trayectoria en el cine, el teatro y la televisión.

Pesar

La Asociación Dominicana de Actores de Cine (Adac) expresó su profundo pesar por el fallecimiento del destacado actor Miguel Ángel Martínez, figura emblemática del teatro, el cine y la televisión de República Dominicana.

Te puede interesar Hospitalizan al dramaturgo Franklin Domínguez por su delicado estado de salud

Martínez fue un artista respetado y querido tanto por el público como por sus colegas. En un comunicado, la Adac manifestó sus más sentidas condolencias a los familiares del actor, a quienes acompañan en este difícil momento.

Honras fúnebres

Hasta la tarde de este sábado no se habían ofrecido detalles sobre los actos fúnebres en memoria del artista.