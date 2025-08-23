×
Fallece actor Miguel Ángel Martínez

Fallece el actor Miguel Ángel Martínez, referente del cine y el teatro dominicano

Ángel Muñiz confirmó la noticia y destacó la trayectoria artística y la calidad humana del intérprete, recordado por sus papeles en cine y en obras teatrales icónicas

  • Severo Rivera - Twitter
Fallece el actor Miguel Ángel Martínez, referente del cine y el teatro dominicano
El actor Miguel Ángel Martínez, recordado por sus aportes al cine y al teatro dominicano, falleció este sábado en su residencia. (ARCHIVO DIARIO LIBRE)

El cineasta Ángel Muñiz confirmó este sábado el fallecimiento de su amigo y colaborador, el destacado actor Miguel Ángel Martínez, en su residencia.

Al dar a conocer la información, Muñiz explicó que no disponía de más detalles que los ofrecidos por familiares y un allegado que halló el cuerpo sin vida.

“Es una lamentable pérdida. Tenía una relación más allá de la amistad con Miguel Ángel, siempre estuvo a mi lado en importantes proyectos cinematográficos y era un excelente profesional y gran ser humano”, expresó Muñiz a Diario Libre.

Hasta el momento, no se ha precisado si los restos fueron trasladados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para establecer la causa del deceso.

Trayectoria en cine y teatro

Miguel Ángel Martínez participó en producciones cinematográficas como Ladrones a domicilio, Y a Dios que me perdone,Trópico de sangre, La soga y La lucha de Ana, entre otras.

Nacido en la provincia Sánchez Ramírez, inició su carrera artística en 1972, primero en la actuación y luego consolidándose como un profesional versátil en el teatro y el cine.

  • En las tablas dejó huellas con notables interpretaciones en montajes como Duarte, fundador de una república, Antígona, Fuenteovejuna, Bodas de sangre, La cocina y Pasaje al más allá.
Miguel Ángel Martínez tuvo una excelente trayectoria en el cine, el teatro y la televisión.

Pesar

La Asociación Dominicana de Actores de Cine (Adac) expresó su profundo pesar por el fallecimiento del destacado actor Miguel Ángel Martínez, figura emblemática del teatro, el cine y la televisión de República Dominicana.

Martínez fue un artista respetado y querido tanto por el público como por sus colegas. En un comunicado, la Adac manifestó sus más sentidas condolencias a los familiares del actor, a quienes acompañan en este difícil momento.

Honras fúnebres

Hasta la tarde de este sábado no se habían ofrecido detalles sobre los actos fúnebres en memoria del artista.

Periodista. Subeditor de Revista en Diario Libre. Presidente de la Academia Dominicana de Periodistas de Arte y Espectáculos (Adopae).