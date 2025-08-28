La caída de Anne Hathaway en el rodaje de "El diablo viste de Prada 2" que quedó captada en video

Anne Hathaway reaccionó con humor a la caída en el rodaje de "El diablo viste de Prada 2". ( CAPTURA )

Durante el rodaje de la esperada secuela de "El diablo viste de Prada" en Nueva York, Anne Hathaway sufrió una caída mientras bajaba las escaleras a la salida de un edificio.

La actriz, de 42 años, interpretaba a su personaje Andrea Sachs vestida con una blusa de encaje, falda negra y tacones altos, cuando uno de sus zapatos se rompió y provocó su caída.

El momento no formaba parte del guion. Miembros del equipo de producción corrieron a asistirla, pero Hathaway se levantó sola, levantó los brazos y sonrió, diciendo: "¡Estoy bien!". Su actitud fue aplaudida por las personas presentes en el lugar.

Más tarde, la actriz reaccionó en sus redes sociales con humor. En su cuenta de Instagram, donde tiene más de 36 millones de seguidores, compartió un video que compara su caída reciente con la escena del tropiezo de su personaje Mia Thermopolis en "El diario de la princesa".

"Veinte años después, sigo cayéndome por ustedes...", escribió Hathaway en la publicación.

El incidente se viralizó en redes sociales, generando una ola de memes bajo frases como "Anne cayendo / Yo cayendo", que comparaban su elegante caída con situaciones más comunes.

¿Cuándo se estrena "El diablo viste de Prada 2"?

La película tiene previsto su estreno para el 1 de mayo de 2026. Según el medio Variety, la trama mostrará a Miranda Priestly (Meryl Streep) enfrentando el declive de las revistas impresas, mientras compite por presupuestos publicitarios con Emily Charlton (Emily Blunt), ahora una ejecutiva de alto nivel en un grupo de lujo.

El elenco original regresa con Meryl Streep, Emily Blunt, Stanley Tucci y Anne Hathaway. También se suman nuevas figuras como Kenneth Branagh, Simone Ashley, Lucy Liu, Pauline Chalamet, Justin Theroux, Helen J. Shen, BJ Novak y Conrad Ricamora.

La dirección está a cargo de David Frankel, con producción de Wendy Finerman y guion de Aline Brosh McKenna, parte del equipo creativo original.