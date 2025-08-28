"The Roses", cuando el amor se convierte en una batalla doméstica

Entre los estrenos de cine de esta semana se encuentra la película "The Roses", protagonizada por Olivia Colman y Benedict Cumberbatch. ( FUENTE EXTERNA )

Del drama al suspenso, pasando por la comedia local, esta semana las salas de cine dominicanas traen una cartelera para todos los gustos.

"The Roses"

Narra la historia de Ivy (Olivia Colman) y Theo (Benedict Cumberbatch), una pareja aparentemente perfecta que ve su vida idílica desmoronarse cuando la carrera de Theo sufre un revés y las ambiciones profesionales de Ivy comienzan a despegar.

"Carlota la más barrial"

Esta comedia dominicana celebra el poder del barrio frente a la adversidad: cuando una peligrosa pandilla irrumpe en Villa Hermosa sembrando el caos, Carlota, una mujer audaz, carismática y sin pelos en la lengua, decide tomar las riendas.

"Firefighters"

Inspirada en hechos reales, esta película surcoreana sigue al bombero novato Cheol-woong (Joo Won) y al veterano Jin-seop (Kwak Do-won) mientras luchan contra un devastador incendio en el barrio de Hongje-dong, de la ciudad de Seúl.

"Sketch"

Cuando los peculiares dibujos de una niña cobran vida, dejando una estela de caos y polvo de lápices de colores, una familia en duelo tiene que unirse para luchar juntos y acabar con todo lo que la pequeña de la casa ha creado sin querer.

"Puente en llamas"

Un thriller explosivo con altas dosis de adrenalina y suspenso, donde un veterano de guerra, afectado por un trastorno de estrés postraumático, se ve atrapado sin querer con su hermana adolescente en el puente Tobin Memorial de Boston.

"Jaws" (reestreno)

50 años después de haber aterrorizado a los veraneantes y haber redefinido el concepto de éxito de taquilla, Jaws regresa al cine en formato regular y 4DX -más nítida e impactante que nunca- para celebrar en grande su aniversario.