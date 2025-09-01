Dwayne Johnson, "La Roca", sorprende con un impactante cambio físico en el Festival de Venecia

Dwayne Johnson, La Roca mostró un impactante cambio físico en el Festival de Venecia. ( FUENTE EXTERNA )

Dwayne "La Roca" Johnson ha dejado sin palabras a sus seguidores y a la prensa internacional tras aparecer con una imagen radicalmente distinta en el Festival de Cine de Venecia, donde presentó su nueva película The Smashing Machine.

Con una figura visiblemente más delgada, el actor abandonó por completo el físico musculoso que lo ha caracterizado durante décadas, generando un intenso debate y admiración en redes sociales.

El cambio no es casual: Johnson se ha sometido a una transformación física exigente para interpretar a Mark Kerr, exluchador de artes marciales mixtas y leyenda de la UFC, en la nueva cinta dirigida por Benny Safdie.

La película, que también cuenta con Emily Blunt en el reparto, retrata no solo la vida profesional de Kerr, sino también su lucha personal contra la adicción a medicamentos recetados y las tensiones en su vida íntima.

Desde su primera aparición el sábado en el evento Miu Miu Women´s Tales, su nueva silueta fue tema de conversación. Vestido con una camisa azul abotonada y pantalones negros, Johnson llamó la atención por su delgadez.

La impresión se intensificó el lunes durante la sesión de fotos oficial, donde lució una camisa de manga corta y pantalones blancos. En redes sociales, su aspecto generó miles de reacciones: algunos lo apodaron con humor "The Pebble" ("La Piedra Pequeña"), en alusión a su icónico apodo "The Rock".

Entre los comentarios más viralizados en X (antes Twitter) se leía: "Está tan delgado", "Vaya, es la mitad de lo que era" y "Impresionante transformación". La mayoría de usuarios coincidió en reconocer el compromiso del actor con su papel y su capacidad para reinventarse fuera del molde de héroe de acción.

Durante la conferencia de prensa en Venecia, Johnson abordó el impacto personal y profesional del proyecto. Reflexionó sobre cómo Hollywood lo ha encasillado a lo largo de su carrera:

"Cuando estás en Hollywood, como todos sabemos, todo gira en torno a la taquilla. Persigues la taquilla, y la taquilla puede ser muy ruidosa y te puede empujar a una categoría, a un rincón.

Este es tu carril y esto es lo que haces, esto es lo que Hollywood quiere que hagas", expresó el actor en declaraciones recogidas por The New Yorker.

Sobre su nuevo proyecto

Su papel en The Smashing Machine promete ser uno de los más desafiantes de su trayectoria, tanto por la exigencia emocional como por el cambio radical que ha experimentado para meterse en la piel de un personaje complejo y real.