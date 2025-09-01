Cine dominicano brillará en Toronto con "Bajo el mismo Sol"

La película dominicana "Bajo el mismo Sol" tendrá su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto. ( SUMINISTRADA )

La película dominicana Bajo el Mismo Sol, dirigida por Ulises Porra y producida por Alexandra Santana y Ulla Prida, tendrá su estreno mundial el próximo 11 de septiembre en el prestigioso Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF, por sus siglas en inglés).

La presentación cuenta con el respaldo de la Dirección General de Cine, La Embajada Dominicana en Canadá y la aerolínea bandera dominicana Arajet, quienes estarán llevando a Toronto al equipo de la película, así como a periodistas de la ciudad, bajo la estrategia de seguir colocando a República Dominicana como destino estratégico en el continente para la realización de producciones cinematográficas.

Bajo el Mismo Sol es un drama histórico ambientado en 1819, que narra la historia de un joven heredero español, una tejedora china y un desertor haitiano, que buscan establecer una empresa de seda en el pleno centro de la Isla.

El pase de prensa especializada del TIFF será el martes 9 de septiembre en el Teatro Scotiabank de Toronto, con el estreno mundial teniendo lugar el jueves 11 de septiembre también en el Teatro Scotiabank y donde asistirán invitados especiales y prensa, miembros de la producción, de Dgcine, Arajet y la Embajada Dominicana, seguido de una recepción especial en el restaurante Milagro Cantina.

Esta es la segunda ocasión en que Arajet y la Dirección General de Cine suman esfuerzos para apoyar producciones cinematográficas dominicanas en el Festival Internacional de Cine de Toronto.

El año pasado apoyaron la proyección de la película Pepé, y ahora continúan con esta iniciativa en el marco del acuerdo interinstitucional suscrito entre la aerolínea y Dgcine, la cual busca internacionalizar el cine dominicano y promover al país como destino de filmaciones para producciones extranjeras.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/01/pelicula-dc6ceffa.jpeg La delegación dominicana en camino al TIFF para el estreno mundial de Bajo el Mismo Sol, drama histórico dirigido por Ulises Porra y respaldado por DGCINE, Arajet y la Embajada Dominicana en Canadá. https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/01/afiche-caafd374.jpeg Afiche oficial de Bajo el Mismo Sol, drama histórico dirigido por Ulises Porra y ambientado en 1819.

De la película

Bajo el mismo Sol es un largometraje de 103 minutos, dirigido por Ulises Porra, con las actuaciones principales de David Castillo, Valentina Shen Wu y Jean Jean.

La película fue filmada mayoritariamente en las montañas de la Cordillera Central de la República Dominicana y se espera que luego de su estreno en Toronto, continúe presentándose en otros festivales internacionales antes de su estreno comercial en el país más adelante.

Sobre Arajet

Arajet es la aerolínea insignia de República Dominicana. Reconocida en la Cumbre Mundial de Aviación como la Mejor Aerolínea Nueva del Mundo en 2023. Iniciando operaciones en 2022, opera dos bases: el Aeropuerto de Las Américas en Santo Domingo y el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, con una nueva flota de Boeing 737 MAX. La aerolínea ofrece viajes seguros y económicos hacia y entre República Dominicana y diversos destinos en América del Norte, Central y del Sur, y el Caribe.