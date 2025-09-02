Dwayne Johnson, "La Roca", rompe en llanto tras ovación de 15 minutos por "The Smashing Machine"

Dwayne "La Roca" Johnson atiende a la prensa y fanáticos previo a la presentación de su más reciente película en el festival de Venecia. ( FUENTE EXTERNA )

Algunos dicen que es en Venecia donde empieza la carrera hacia el Oscar, y lo vivido el pasado 1 de septiembre en el Palazzo del Cinema parece confirmarlo.

Dwayne "La Roca" Johnson llegó a la ciudad italiana con todos los ingredientes para liderar las apuestas de la temporada de premios: un cambio físico impactante, un nuevo enfoque profesional y una película intensa que ya genera conversación.

La cinta es The Smashing Machine, dirigida por Benny Safdie (en su debut en solitario), y basada en la vida real del luchador de artes marciales mixtas Mark Kerr.

La película fue presentada en el Festival de Venecia y recibió una ovación de 15 minutos de aplausos tras su proyección, una de las más largas de la edición.

La emoción se apoderó de Johnson, quien no pudo contener las lágrimas mientras el público lo aclamaba de pie, acompañado de su coprotagonista Emily Blunt.

Para el actor, este papel marca un punto de inflexión en su carrera, similar al cambio que vivió Robert Downey Jr. con Oppenheimer, dejando atrás la imagen de estrella de acción para abrir paso a un cine más dramático y comprometido.

También emocionado hasta las lágrimas, Benny Safdie celebró su primera gran victoria en solitario tras haber codirigido junto a su hermano Joshua películas tan aclamadas como Diamantes en bruto. Ahora, con el respaldo de A24 y una historia poderosa, Safdie demuestra que puede brillar con luz propia.

Una transformación que va más allá del cine

El radical cambio físico de Dwayne Johnson ha sido uno de los temas más comentados en Venecia. Mucho más delgado que en sus habituales apariciones, el actor ha perdido hasta 28 kilos, tanto para el papel como por recomendaciones médicas.

A sus 53 años, los doctores le aconsejaron reducir masa muscular para evitar riesgos de salud. Una decisión que ha impactado a sus fans, pero que Johnson ha abrazado como parte de un nuevo comienzo.

El aplauso colectivo en el Lido no solo reconoció una gran interpretación, sino también el riesgo y la vulnerabilidad de una estrella que busca reinventarse. Si The Smashing Machine es el inicio de una nueva etapa para Dwayne Johnson, su presentación en Venecia fue un debut perfecto.