Demi Moore defiende a la esposa de Bruce Willis: "Siento muchísima compasión por Emma"
La actriz respalda públicamente a la actual esposa del actor, frente a las críticas por el cuidado de Willis, diagnosticado con demencia frontotemporal
En una emotiva entrevista con Oprah Winfrey, Demi Moore se pronunció con firmeza en defensa de Emma Heming, la esposa de su exmarido, Bruce Willis, quien enfrenta desde hace tres años un duro diagnóstico de afasia y demencia frontotemporal.
Moore, que estuvo casada con el actor entre 1987 y 2000 y con quien comparte tres hijas, Rumer, Scout y Tallulah, no dudó en expresar su admiración por el compromiso de Heming en el cuidado del actor.
"Siento muchísima compasión por Emma, siendo una mujer joven (...) Nadie podría haber previsto el desenlace de esta situación, y creo que ha hecho un trabajo magistral", afirmó Moore.
La salud de Bruce Willis ha sido motivo de preocupación pública desde que en 2022 se hiciera oficial su diagnóstico.
Desde entonces, Emma Heming ha asumido un rol central como cuidadora principal, algo que la ha expuesto tanto al reconocimiento como a duras críticas, especialmente tras revelarse que el actor fue trasladado a una casa independiente de una sola planta, donde vive con cuidadores profesionales.
Esposa de Bruce Willis responde a las críticas por enviar al actor a casa de cuidados
- Algunos usuarios en redes sociales cuestionaron esa decisión, acusándola de "aislar" al actor. Sin embargo, Heming explicó que se trató de una medida necesaria para garantizar una atmósfera "más calma y serena" que su condición requiere. La exmodelo respondió a los comentarios a través de Instagram, diciendo: "Qué fácil es juzgar a los cuidadores cuando no se ha estado en su lugar".
Un respaldo público cargado de empatía
Moore, protagonista de La Sustancia, se mostró visiblemente conmovida al hablar de la situación: "Es difícil ver a alguien que era tan vibrante, fuerte y tan dirigido cambiar a esta otra parte", expresó.
También destacó la importancia de que quienes cuidan también sean cuidados: "Emma tuvo que esforzarse mucho para comprenderlo todo. Y lo más hermoso fue reconocer la importancia de que los cuidadores se cuiden a sí mismos. Si no dedican tiempo a asegurarse de estar bien, no podrán ayudar a nadie más".
Una guía para otros cuidadores
- Emma Heming ha canalizado su experiencia en un libro recientemente publicado, en el que ofrece una guía práctica y emocional para cuidadores, compartiendo lo aprendido en este proceso tan íntimo como desafiante.
Según reveló en una entrevista con People, la decisión de reubicar a Willis fue "la más difícil que hemos tomado, pero la más necesaria".
Mientras el estado del actor continúa siendo reservado, el gesto de Demi Moore ha sido recibido por muchos como un símbolo de unidad familiar, respeto y solidaridad entre mujeres, más allá del pasado sentimental.