Tres estrenos conquistan la cartelera dominicana

El actor Tom Hiddleston protagoniza "The Life of Chuck", uno de los estrenos de cine de este fin de semana. ( FUENTE EXTERNA )

Las salas de cine en República Dominicana reciben tres estrenos muy distintos, pero igual de esperados.

Para los amantes del terror, regresa la exitosa saga con The Conjuring 4, prometiendo nuevas dosis de suspenso. En contraste, The Life of Chuck, basada en un relato de Stephen King, ofrece una historia íntima y conmovedora sobre la vida y el tiempo.

Y desde el cine latinoamericano llega La estrategia del mero, una propuesta cargada de realismo que conecta con las raíces populares.

Tres estilos, tres universos, un mismo destino: la gran pantalla.

The Conjuring 4

James Wan y Peter Safran, el equipo de cineastas detrás del universo Conjuring están de vuelta. Cuando los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren se ven envueltos en otro caso relacionado con misteriosas criaturas, se ven obligados a resolverlo todo por última vez.

La trama promete una mezcla de exorcismos, jumpscares y un enfoque emocional en la relación de los Warren, explorando su lucha contra el mal mientras enfrentan las consecuencias de sus años como demonólogos.

Life of Chuck

Escrita y dirigida por Mike Flanagan, es la adaptación de un cuento de la novela corta If It Bleeds de Stephen King sobre tres capítulos de la vida de un hombre corriente, Charles Krantz.

La cinta examina su existencia a la inversa: inicia con su muerte a los 39 años a causa de un tumor cerebral y termina con su infancia en una casa una casa que se cree que está encantada.

La estrategia del mero

Priscila, una prostituta acusada de asesinato, busca refugio en la isla donde vive su padre, un pescador que la rechaza por ser transexual. A pesar de su rechazo inicial, un accidente fuerza a Samuel a cuidar de ella, desatando un viaje de reconciliación, aceptación y amor mutuo.

Reconocida con el premio a Mejor Ficción en la 25.ª edición del Festival Internacional de Cine de Cuenca, esta cinta cuenta con un elenco diverso, compuesto por actores dominicanos, puertorriqueños y colombianos.