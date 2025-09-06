La transformación extrema de Channing Tatum que encendió alarmas

Channing Tatum sorprendió con una transformación física radical para su nueva película Roofman ( FUENTE EXTERNA )

Channing Tatum sorprendió con una transformación física radical para su nueva película Roofman, donde interpreta a Jeffrey Manchester, un delincuente real que escapó de prisión y vivió escondido durante meses en una tienda Toys R Us.

El actor reveló que bajó casi 18 kilos tras haber engordado para su papel anterior en Josephine. "Jeff es un tipo muy delgado, no es tan corpulento como yo. Creo que es alto, pero es muy enjuto", explicó en una entrevista con Variety.

Tatum contó que, luego de llegar a pesar 240 libras para interpretar a Damien en Josephine, su meta era bajar a 185. Sin embargo, la exigencia del rodaje lo llevó más allá: "Una vez que ya estaba en marcha con los días de filmación, seguí bajando hasta 172".

Preocupación en el set

La transformación generó preocupación en el set. Según el director Derek Cianfrance, la asistente de dirección Mariela Comitini llegó a advertir que el actor debía detener la pérdida de peso. "Ella me dijo: ´Ya está. Tráele un filete ahora mismo´", recordó Tatum, admitiendo que compartía la inquietud: "Creo que tienes razón. Esto es raro".

El actor confesó que la experiencia lo marcó profundamente: "Me veía a mí mismo y parecía vacío. La película para mí implicó mucha soledad, una verdadera meditación sobre ese querer estar completo... Esa sensación de vacío es fatal después de un tiempo".

Leer más Channing Tatum, de las artes marciales al cine