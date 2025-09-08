"Estoy muy vivo"; Danny Trejo desmiente rumores de su muerte tras confusión en redes sociales

El actor Danny Trejo se vio obligado a desmentir su propia muerte. ( FUENTE EXTERNA )

En las últimas horas, Danny Trejo se convirtió en tendencia en redes sociales, no por un nuevo proyecto cinematográfico, sino por un inesperado rumor que aseguraba su fallecimiento.

La confusión surgió a raíz de una publicación compartida por el actor John Leguizamo en sus historias de Instagram, donde aparecía una imagen de Trejo acompañada por las palabras "RIP" y las fechas "1944–2025".

El post, originalmente creado como un homenaje en vida, fue interpretado por muchos usuarios como un obituario oficial, lo que desató una ola de mensajes de despedida, luto y conmoción entre sus seguidores.

La imagen había circulado anteriormente en varias cuentas de Instagram el pasado 19 de agosto, pero con un mensaje muy distinto: celebrar la trayectoria de Trejo y recordar la importancia de valorar a los íconos culturales en vida.

"Pensamos que habíamos perdido a uno de los grandes... Pero no. Danny Trejo sigue con nosotros", decía el texto original. Sin embargo, fuera de contexto y sin aclaraciones por parte de Leguizamo, la publicación se viralizó como si se tratara de una confirmación del fallecimiento del actor.

Ante la creciente confusión, Trejo tuvo que salir a desmentir la noticia a través de sus propias redes sociales, dejando en claro que se encuentra con vida y en buen estado de salud.

El actor, siempre cercano a sus fans, aprovechó la oportunidad para agradecer el cariño recibido y recordar que aún tiene muchos proyectos por delante.

Hasta el momento, John Leguizamo no ha emitido ninguna declaración respecto a la publicación ni ha retirado la historia de su perfil, lo que ha generado críticas por parte de algunos usuarios, quienes consideran irresponsable difundir este tipo de mensajes sin verificar su impacto.

Este episodio dejó una lección importante: en la era digital, la velocidad con la que circula la información puede generar malentendidos masivos. Y, sobre todo, que nunca es tarde para rendir homenaje a quienes han dejado huella en la cultura, sin necesidad de que partan para ser reconocidos.