Caribbean Cinemas y Ágora Mall anuncian la creación de modernas salas de cine

Las salas de cine regresan a Ágora Mall con un proyecto de Caribbean Cinemas que incluirá tecnología de última generación. ( IMAGEN ILUSTRATIVA. )

En un comunicado conjunto, la empresa Caribbean Cinemas y el centro comercial Ágora Mall informaron este martes que trabajan en la creación de modernas salas de cine en el establecimiento.

La información, ofrecida a Diario Libre por Caribbean Cinemas, surge tras los comentarios en redes sociales y plataformas digitales que aseguraban que las salas, anteriormente operadas por Palacio del Cine, no abrirían nuevamente.

"El crecimiento de la industria del cine continúa expandiéndose con nuevas y renovadas ubicaciones a nivel nacional, de la mano de Caribbean Cinemas", señala el comunicado.

Un regreso esperado

Las entidades informaron que Ágora Mall contará muy pronto con nuevas y modernas salas de cine, lo que representará el regreso del entretenimiento en pantalla grande a este importante centro comercial de la capital.

"Con esta apertura reafirmamos nuestro compromiso de ofrecer experiencias únicas a los amantes del séptimo arte", expresaron.

"Será un espacio que elevará la experiencia cinematográfica al más alto nivel, en línea con nuestra visión de expansión y renovación en la República Dominicana", agrega el documento.

De acuerdo con la comunicación, el complejo sería uno de los más modernos del país, diseñado para responder a las expectativas del público en cuanto a comodidades, tecnología y servicios.

Plan de expansión

Esta apertura en el centro del Distrito Nacional forma parte del plan de expansión y renovación de Caribbean Cinemas, cuyo objetivo es acercar el entretenimiento cinematográfico de calidad al público dominicano.

En la actualidad, el local se encuentra en proceso de adecuaciones avanzadas por parte del equipo de Ágora Mall, lo que permitirá iniciar próximamente la construcción completa del nuevo cine.

"Queremos que el público sepa que este proyecto está muy avanzado y que pronto compartiremos todos los detalles de la apertura", concluye el comunicado.