La actriz mexicana Kate del Castillo es de las que se toma su carrera con absoluta seriedad. Lo mismo la vemos produciendo proyectos arriesgados, que poniéndose al frente de personajes emblemáticos, reconocidos por su carga emotiva o exigencia física.

Es una artista que busca interpretar mujeres alejadas de los estereotipos tradicionales, y esa visión la ha guiado a lo largo de su carrera.

Esa misma filosofía la llevó a interpretar Maggie, protagonista del nuevo thriller de ViX, Instintos, estrenado el pasado 29 de agosto. En la cinta da vida a una mujer dispuesta a todo por proteger al hijo que lleva en su vientre, en medio de un violento robo el cual se sale de control.

Nos encontramos con ella en Madrid, donde conversó sobre lo que necesita tener un personaje para que acepte interpretarlo, su perspectiva sobre el papel de la mujer en Hollywood y cómo ha logrado destacar en un mercado tan complejo, sin descuidar su vínculo con los latinos.

"Todos estamos abriendo puertas para todos", respondió al hablar de su rol en la industria de Hollywood y cómo ha contribuido a que más actrices latinas encuentren su espacio en la meca del cine.

Que los productores anglosajones hayan comenzado a confiar en ella no fue una casualidad, sino el resultado de años de trabajo, sacrificios, resiliencia y de tocar muchas puertas.

"Todos estamos tratando de hacer las cosas de la mejor forma, trabajar más y tratar de tener mayor presencia, tanto en los Estados Unidos, como en países hermanos".

Kate considera que los hispanos en Hollywood se apoyan, algo que ha quedado demostrado con la cantidad de colaboraciones y proyectos enfocados en el talento latino.

"Realmente, los hispanos, los iberoamericanos, nos apoyamos un montón y estamos dejando una huella positiva poco a poco. Tenemos series, películas y un talento increíble, no le debemos nada a nadie, la verdad", enfatizó la veterana actriz mexicana.

"Las mujeres han tenido que trabajar el doble que los hombres para lograr la mitad de lo que ellos han obtenido " Kate del Castillo Actriz/productora de cine “

La mujer en el cine

Pese a los avances, Kate reconoce que para las mujeres todo ha sido más difícil. El camino ha sido más largo y exigente que para los hombres.

"La mujer ha tenido que trabajar el doble que el hombre para lograr la mitad de lo que ellos han obtenido. Ahí vamos, no es tan ´padre´ (bueno) como se cree".

Agregó: "El rol de la mujer en Hollywood todavía no está tan abierto ni tan amplificado, pero estamos luchando ahí, cambiando las narrativas, para poder hacer más películas como Instinto (que acabo de estrenar) y otra que está en proceso, que son dos historias de mujeres, que no necesariamente están dirigidas a las mujeres, pero las historias se centran en ellas", dijo a Diario Libre.

Y agregó con franqueza que "cuesta trabajo, mucho trabajo".

Conocida por interpretar personajes fuertes en cine y televisión, Kate del Castillo aseguró que no se encasilla.

"He hecho muchos personajes fuertes, pero también otros que no tienen nada que ver con eso y son muy diferentes".

Aunque admite que son esos papeles intensos los que el público más recuerda: "Sí, me gustan los personajes fuertes, desde luego, y los disfruto muchísimo. Y el chiste es eso, que le dé miedo a la gente porque eso significa que estás haciendo bien tu trabajo".

Sus roles como La Muerte en The Book of Life, Teresa Mendoza en La Reina del Sur, Emilia Urquiza en Ingobernable o Katty en Los 33, consolidaron su imagen como actriz de personajes femeninos con carácter y peso dramático.

Pero para aceptar un papel, Kate del Castillo tiene criterios claros: busca que las historias sean de calidad, con guiones originales, personajes complejos y tramas impredecibles que la desafíen.

También considera clave el director, el elenco y la capacidad de la producción para ofrecer algo diferente al público. Ese rigor se refleja en su trabajo más reciente, Instintos, donde interpreta a una mujer embarazada atrapada en una situación límite.

Aunque en su vida personal decidió no ser madre, se entrega por completo al papel.

De telenovelas al cine

Muchos recuerdan que Kate inició su carrera en la televisión mexicana. Su debut fue en la telenovela Muchachitas, donde interpretó a una adolescente.

Ella rememora esa etapa con cariño, reconociendo que las telenovelas la formaron como actriz.

"Ha sido un camino muy hermoso, pero al mismo tiempo doloroso, porque así es la vida, y cuando algo quieres pasas por muchas cosas. Pero estoy muy satisfecha porque he tenido una carrera muy bonita, de la cual me faltan muchas cosas por hacer, pero estoy contenta, no me puedo quejar", afirmó la actriz mexicana, hoy con 52 años.

Y concluyó con seguridad: "Lo mejor de mi carrera, está por llegar".