Adam Sandler cumple 59 años: estas son cinco de sus mejores películas (fuera de la comedia)

Adam Sandler en dos de sus papeles más intensos: como el caótico joyero Howard Ratner en Uncut Gems (2019) y el solitario astronauta Jakub en Spaceman (2024), confirmando su evolución como actor más allá de la comedia. ( FUENTE EXTERNA )

El comediante y actor Adam Sandler celebró este 9 de septiembre su cumpleaños número 59, consolidado como una de las figuras más queridas (y exitosas) de Hollywood.

Nacido en 1966 en Brooklyn, Nueva York, Sandler saltó a la fama gracias a su paso por Saturday Night Live y una serie de comedias que marcaron a toda una generación, como Billy Madison, Happy Gilmore y Click.

Pero su carrera va más allá de los chistes absurdos y los personajes entrañables. En varias ocasiones, Sandler se ha alejado de la comedia para adentrarse en terrenos más serios y complejos, sorprendiendo a la crítica con interpretaciones profundas, sensibles o incluso oscuras.

En honor a su cumpleaños, repasamos cinco películas clave en las que Adam Sandler demostró que es mucho más que un comediante.

1. Uncut Gems (2019)

Directores: Hermanos Safdie

Disponible en Netflix

En este thriller frenético y tenso, Sandler interpreta a Howard Ratner, un joyero adicto a las apuestas que lucha por mantenerse a flote. Su actuación fue aclamada como la mejor de su carrera. Una inmersión en el caos emocional y el colapso mental.

2. Punch-Drunk Love (2002)

Director: Paul Thomas Anderson

Disponible en Filmin y Movistar+

Una historia de amor poco convencional protagonizada por un personaje tímido, ansioso y emocionalmente reprimido. Sandler brilló bajo la dirección de uno de los grandes del cine indie, ofreciendo una actuación vulnerable y conmovedora.

3. Reign Over Me (2007)

Director: Mike Binder

Disponible en alquiler en RakutenTV y Apple TV

En este drama post 11-S, interpreta a un hombre devastado por la pérdida de su familia en los atentados. Una mirada profunda al duelo, la salud mental y la amistad. Un papel contenido, maduro y sorprendentemente empático.

4. The Meyerowitz Stories (2017)

Director: Noah Baumbach

Disponible en Netflix

Sandler encarna a un hijo resentido y emocionalmente herido en una familia disfuncional. Rodeado de actores como Dustin Hoffman y Ben Stiller, demuestra que puede sostener un drama familiar con sobriedad y matices.

5. Spaceman (2024)

Director: Johan Renck

Disponible en Netflix

En este reciente drama de ciencia ficción, Sandler es un astronauta en una misión solitaria que enfrenta sus propios fantasmas mientras conversa con una criatura alienígena. Una propuesta introspectiva y existencial que lo aleja completamente de sus orígenes cómicos.

Adam Sandler ha demostrado que puede hacer reír... pero también emocionar, incomodar y conmover. A sus 59 años, su carrera sigue evolucionando, y con cada nuevo proyecto reafirma su lugar como uno de los actores más versátiles (y subestimados) de su generación.