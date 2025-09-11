Fallece el actor chino Alan Yu tras caer de un edificio

Muere el actor Alan Yu tras caer de un edificio. En la imagen de archivo posa sonriente en una imagen de archivo. ( FUENTE EXTERNA )

El actor chino Yu Menglong, también conocido como Alan Yu, falleció el 11 de septiembre de 2025 a los 37 años, tras caer desde un edificio en la ciudad de Pekín.

Según los informes oficiales, el artista se encontraba en una reunión con amigos cuando decidió retirarse a descansar. Su cuerpo fue encontrado alrededor de las 5:00 a.m.

Las primeras investigaciones indican que una malla mosquitera dañada en la ventana de la habitación habría sido un factor determinante en el accidente. Las autoridades descartaron la participación de terceros y continúan analizando las circunstancias exactas de lo ocurrido.

Con una carrera consolidada en la televisión china, Yu Menglong alcanzó popularidad gracias a sus interpretaciones en dramas históricos y de fantasía. Destacó en producciones como Go Princess Go, Eternal Love, The Love Lasts Two Minds, La luna brilla para ti, La leyenda de la serpiente blanca, Xuan-Yuan Sword y El diario de Wenderella.

Reconocido por su elegancia en pantalla y por llevar con distinción el hanfu, vestimenta tradicional china presente en muchas de sus series, Yu dejó una marca en el género de los dramas de época y fue una figura recurrente en grandes producciones del país.

Hasta el momento, no se han compartido detalles sobre actos conmemorativos o declaraciones de su agencia.