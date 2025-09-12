Estrenos de cine: nuevas historias llegan a la cartelera

La película "Splitsville" (Amores compartidos) está entre los estrenos en las salas de cine dominicanas. ( FUENTE EXTERNA )

La cartelera de esta semana trae varios estrenos que prometen atrapar al público con emociones diversas. Entre propuestas cargadas de suspenso, relatos conmovedores, acción y toques de humor, el cine se convierte este fin de semana en la mejor excusa para disfrutar una salida y descubrir historias frescas que llegan a las salas dominicanas.

Demon Slayer

En esta cinta de anime, Tanjiro Kamado es un joven que se ha unido a una organización dedicada a cazar demonios, el Cuerpo de Exterminio de Demonios (Demon Slayer Corps), luego de que su pequeña hermana Nezuko se convirtiera en uno.

Amores compartidos

Cuando Ashley le pide el divorcio, el bonachón de Carey acude a sus amigos Julie y Paul. Su secreto para la felicidad es un matrimonio abierto, hasta que Carey cruza la línea y hace que todas sus relaciones sean un caos.

Shadow Force

Una pareja separada, interpretada por Omar Sy y Kerry Washington, con una recompensa por sus cabezas, debe huir con su hijo para evitar a su antiguo jefe, una unidad de operaciones encubiertas que ha sido enviada para matarlos.

Toy Story

Re-estreno de la primera aventura de Pixar por su 30 aniversario. En ella un vaquero, Woody, se siente profundamente amenazado y celoso cuando un nuevo astronauta, Buzz Lightyear, lo reemplaza como el mejor juguete en la habitación de un niño.

Dark Nuns

Esta película surcoreana sigue a la Hermana Giunia (Song Hye-Kyo) y la Hermana Michela (Jeon Yeo-been) mientras intentan llevar a cabo un peligroso exorcismo para salvar a un niño llamado Hee Joon, quien está poseído por un espíritu maligno.

Kacimiro

Dirigido por Boynayel Mota, este documental sobre Kacimiro Minier, maestro artesano del instrumento Congo y miembro de la Hermandad del Espíritu Santo de los Congos de Villa Mella, nos guía a través del legado de la tradición tal como la llevan adelante sus miembros.

