Nuevos detalles han salido a la luz sobre el accidente de tránsito ocurrido la noche del domingo en el sector de Gowanus, Brooklyn, que cobró la vida de Arturo Báez Cordero, de 34 años, hijo del reconocido cineasta dominicano Fernando Alberto Báez y la cantante María Cordero.

La tragedia ha conmovido tanto a la comunidad dominicana en Nueva York como al sector cultural en República Dominicana, especialmente por la dolorosa coincidencia de que su padre también falleció en un accidente similar hace siete años.

De acuerdo con la información confirmada por la policía de Nueva York (NYPD), el accidente ocurrió alrededor de las 6:30 p.m. en la intersección de la 2ª Avenida con la calle 9.

Una minivan Honda Odyssey que transitaba a alta velocidad por la 2ª Avenida impactó un Mercedes Benz que cruzaba la calle 9, empujándolo contra un tercer vehículo, un Dodge. Tras el impacto, uno de los vehículos se incendió de inmediato.

Arturo Báez Cordero, quien conducía el Mercedes, fue rescatado del vehículo por los bomberos del FDNY y trasladado en estado crítico a un centro hospitalario, donde falleció poco después debido a la gravedad de sus heridas.

Imágenes grabadas en el lugar muestran a los equipos de emergencia luchando contra las llamas mientras testigos gritaban: “¡Está en fuego!”.

Una mujer de 38 años que iba en la Honda permanece en estado crítico. Otros dos pasajeros del mismo vehículo y el conductor del Dodge se encuentran estables, según reportes oficiales.

El conductor fue arrestado

El conductor de la Honda, identificado como Alexey Ivanov, de 38 años y residente en Brooklyn, fue arrestado horas después del accidente. Las autoridades lo acusan de múltiples cargos, incluyendo homicidio involuntario, homicidio por negligencia criminal, asalto, conducción temeraria y desobediencia a una señal de tránsito. La investigación continúa en curso.

Una tragedia que se repite en la familia Báez

Arturo era hijo del recordado cineasta Fernando Báez, fallecido en julio de 2018 a los 61 años en un accidente de tránsito en la autopista Duarte, mientras se dirigía hacia Santo Domingo.

Báez fue pionero del cine documental dominicano, director de Muerte por mil cortes , fundador de Unicornio Films y un ferviente defensor del medio ambiente a través del arte cinematográfico.

, fundador de y un ferviente defensor del medio ambiente a través del arte cinematográfico. La muerte de Arturo en circunstancias similares ha generado una profunda tristeza entre familiares, amigos y colegas del mundo del cine, quienes han expresado su dolor y apoyo a la familia Báez Cordero.

Omar de la Cruz, director del Festival de Cine Global de Santo Domingo, quien confirmó la noticia a Diario Libre, expresó sus condolencias públicamente.