Caribbean Cinemas llegará a San Pedro de Macorís
Las instalaciones de Caribbean Cinemas San Pedro de Macorís estarán ubicadas en Interplaza, cuya inauguración está prevista para 2026
La magia del cine sigue extendiéndose por todo el país y ahora llegará a San Pedro de Macorís para llevar todas las novedades del séptimo arte en el mejor ambiente.
Con seis modernas salas, una serie de amenidades y comodidades, equipadas con tecnología de última generación para ofrecer una experiencia audiovisual de la más alta calidad, las instalaciones de Caribbean Cinemas San Pedro de Macorís estarán ubicadas en Interplaza.
La construcción de esta plaza ya fue iniciada, con miras a inaugurarse en 2026, inyectando novedad, nuevos empleos y dinámica al entretenimiento de la zona.
Esta iniciativa forma parte del plan de expansión de Caribbean Cinemas en República Dominicana, con el objetivo de acercar el entretenimiento cinematográfico de calidad a más comunidades.
Inversión
De acuerdo con una nota de prensa, la apertura del nuevo cine en San Pedro de Macorís representará una inversión significativa en la región y tendrá un impacto positivo tanto en la economía local como en la generación de empleos directos e indirectos.
"Con este nuevo cine reafirmamos nuestro compromiso de ofrecer experiencias de entretenimiento accesibles, modernas y cómodas para todos nuestros clientes, mientras contribuimos al desarrollo económico y social de cada ciudad donde estamos presentes", expresaron los ejecutivos de Caribbean Cinemas.
- Interplaza San Pedro de Macorís estará ubicada en la Avenida Luis Amiama Tío, Sector Petrópolis, San Pedro de Macorís.