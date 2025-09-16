×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Caribbean Cinemas
Caribbean Cinemas

Caribbean Cinemas llegará a San Pedro de Macorís

Las instalaciones de Caribbean Cinemas San Pedro de Macorís estarán ubicadas en Interplaza, cuya inauguración está prevista para 2026

    Expandir imagen
    Caribbean Cinemas llegará a San Pedro de Macorís
    La magia del cine sigue extendiéndose por todo el país y ahora llegará a San Pedro de Macorís. (FUENTE EXTERNA)

    La magia del cine sigue extendiéndose por todo el país y ahora llegará a San Pedro de Macorís para llevar todas las novedades del séptimo arte en el mejor ambiente.

    Con seis modernas salas, una serie de amenidades y comodidades, equipadas con tecnología de última generación para ofrecer una experiencia audiovisual de la más alta calidad, las instalaciones de Caribbean Cinemas San Pedro de Macorís estarán ubicadas en Interplaza.

    La construcción de esta plaza ya fue iniciada, con miras a inaugurarse en 2026, inyectando novedad, nuevos empleos y dinámica al entretenimiento de la zona.

    Esta iniciativa forma parte del plan de expansión de Caribbean Cinemas en República Dominicana, con el objetivo de acercar el entretenimiento cinematográfico de calidad a más comunidades. 

    Expandir imagen
    Infografía
    Así se verá Caribbean Cinemas San Pedro de Macorís. (FUENTE EXTERNA)

    Inversión

    De acuerdo con una nota de prensa, la apertura del nuevo cine en San Pedro de Macorís representará una inversión significativa en la región y tendrá un impacto positivo tanto en la economía local como en la generación de empleos directos e indirectos.

    "Con este nuevo cine reafirmamos nuestro compromiso de ofrecer experiencias de entretenimiento accesibles, modernas y cómodas para todos nuestros clientes, mientras contribuimos al desarrollo económico y social de cada ciudad donde estamos presentes", expresaron los ejecutivos de Caribbean Cinemas.

    • Interplaza San Pedro de Macorís estará ubicada en la Avenida Luis Amiama Tío, Sector Petrópolis, San Pedro de Macorís.
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.