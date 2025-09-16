"Adiós" se estrena este jueves en los cines dominicanos

Jimmy Jean-Louis, Maria Laura Gargarella y Jalsen Santana en la premier de la película "Adiós". ( FUENTE EXTERNA )

Tras un aclamado estreno mundial en el Festival du Film Francophone d´Angoulême (FFA) en Francia, y un recorrido internacional que ha puesto en alto la producción cinematográfica dominicana, llega al país la película "Adiós", dirigida por el cineasta Ronni Castillo y producida por Menos es Más Producciones (Jalsen Santana y Leticia Brea).

La cinta, que en el mercado internacional se presentó bajo el título "Au Revoir", tuvo su premier en Caribbean Cinemas de Downtown Center.

Sinopsis

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/17/adios-pelicula-freddy-ginebra-6a005fb4.jpg Jimmy Jean-Louis y Freddy Ginebra. (FUENTE EXTERNA)

Protagonizada por Jalsen Santana, Jimmy Jean-Louis y Sophie Gómez, "Adiós" narra el viaje emocional de Marco, un hombre dominicano que, tras la repentina muerte de su esposa María Paz, descubre que ella mantenía una relación secreta con un hombre francés llamado Frédéric.

Esta revelación lo lleva a Francia, donde no sólo confronta los secretos del pasado, sino también un proceso de autodescubrimiento.

Rodada entre República Dominicana y la región de Bretaña, en Francia, la película ofrece un contraste visual y cultural que refuerza su temática: el duelo, el amor y las huellas que deja la traición.

Durante la premier, el público se mantuvo intrigado de principio a fin, especialmente con el eje central de la trama: una infidelidad que despierta rumores, comentarios y un constante boca a boca que refleja cómo el chisme y los secretos pueden cruzar fronteras culturales.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/17/adios-elenco-pelicula-e4fea607.jpg Elenco de la película Adiós de Ronny Castillo.

Tras su estreno en Francia, "Adiós" recibió ovaciones de pie y comentarios elogiosos de la crítica, quienes destacaron su calidad visual y la profundidad poética de la propuesta. Haber formado parte de la sección Coup de Cœur del FFA –un espacio donde en ediciones anteriores se exhibieron películas como "Toni, en famille" (2023) o "Les jeunes amants" (2021)– reafirma el impacto que el cine dominicano está teniendo en la escena internacional.

El estreno oficial en República Dominicana será este jueves 18 de septiembre, consolidándose como uno de los eventos cinematográficos más esperados del año. La película también está disponible en Europa y Estados Unidos en Amazon Prime Video bajo el título "Au Revoir".