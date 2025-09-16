Robert Redford y los amores que marcaron su vida

Robert Redford junto a su segunda y última esposa, Sibylle Szaggars. ( EUROPA PRESS )

El mundo del cine llora la partida de uno de sus más grandes íconos: Robert Redford, quien falleció este martes a los 89 años mientras dormía, según confirmaron medios internacionales.

Actor, director, productor y activista, Redford no solo fue un rostro inolvidable en la pantalla grande, sino también un alma reservada en lo personal. Su vida amorosa, aunque intensa, siempre se mantuvo lejos de los focos.

¿Quiénes fueron las mujeres que dejaron huella en su corazón? En este artículo, hacemos un recorrido por los grandes amores que marcaron su vida.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/16/robert-y-lola-3db32e8f.jpg

Lola Van Wagenen: su gran amor

La historiadora y activista Lola Van Wagenen fue la mujer que lo acompañó en sus años más formativos, tanto en lo personal como en lo profesional. Se casaron en 1958 y compartieron casi tres décadas de vida juntos.

Tuvieron cuatro hijos: Scott, Shauna, James y Amy, aunque la tragedia tocó sus puertas cuando su primer hijo falleció pocos meses después de nacer por el síndrome de muerte súbita infantil.

Juntos vivieron temporadas en Europa, incluso en España, mientras Redford iniciaba su carrera actoral. La separación llegó en 1985, pero el vínculo emocional nunca se rompió del todo: ella fue, sin duda, su compañera más sólida.

Kathy O'Rear, Lena Olin y Nathalie Naud: el despertar tras el divorcio

Tras su divorcio, Redford vivió un renacer emocional en su madurez. Tuvo un romance con la diseñadora de vestuario Kathy O'Rear, y se le relacionó con la actriz sueca Lena Olin y la modelo francesa Nathalie Naud, 26 años menor que él.

Aunque nunca hubo confirmaciones oficiales, lo cierto es que Redford empezaba a disfrutar de una etapa más libre, sin las ataduras del matrimonio ni la presión de mantener una imagen pública.

También se le atribuyeron idilios con figuras como Natalie Wood, su coprotagonista en Propiedad condenada y El candidato, aunque estos siempre se mantuvieron en el terreno del rumor.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/16/debra-winger-d6db531f.jpg Robert Redford y Debra Winger. (FUENTE EXTERNA)

Debra Winger: pasión fugaz entre cámaras

La química entre Redford y Debra Winger fue evidente en la comedia romántica Peligrosamente juntos (1986). Aunque su romance fue breve, dejó huella. Ella venía de brillar en Oficial y caballero, y él ya era una leyenda viviente.

Nunca oficializaron su relación, pero su complicidad trascendió la pantalla. Una historia breve, intensa y discreta, como muchas en la vida del actor.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/16/robert-y-sonia-acf835d9.jpg Sonia Braga y Robert Redford. (FUENTE EXTERNA)

Sonia Braga: el romance más glamuroso

La actriz brasileña Sonia Braga fue, quizás, su pareja más mediática después de Lola. Juntos durante siete años, conformaron una dupla poderosa, carismática y admirada.

Se conocieron cuando Redford la dirigió en Un lugar llamado Milagro (1988) y desde entonces compartieron no solo el amor, sino también alfombras rojas y portadas de revistas. Incluso se habló de matrimonio, pero nunca llegó. A pesar de su ruptura, el respeto y cariño mutuo perduraron en el tiempo.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/16/robert-y-esposa-cb9909a2.jpg Robert Redford ySibylle Szaggars. (FUENTE EXTERNA)

Sibylle Szaggars: amor hasta el final

En 1996, Redford conoció a la pintora alemana Sibylle Szaggars en el Festival de Sundance, fundado por él. Ella no sabía quién era Robert Redford ni había visto sus películas, lo cual, según él, fue un "comienzo maravilloso".

Se casaron en 2009 en una ceremonia íntima en Hamburgo, ciudad natal de ella, rodeados de apenas 30 invitados. Fue su segunda esposa y su compañera hasta el último suspiro. Compartieron no solo la vida personal, sino también una fuerte conexión con el arte y la defensa del medio ambiente.

Hoy, ella queda como su viuda y guardiana de su legado más íntimo.

Te puede interesar Robert Redford, adiós a una leyenda de Hollywood