Robert Redford: 10 películas que marcaron la carrera de un ícono de Hollywood

Robert Redford no solo ha sido uno de los rostros más reconocibles del cine estadounidense, también se convirtió un símbolo de elegancia, talento y compromiso artístico.

A lo largo de más de cinco décadas, ha dejado una huella imborrable en Hollywood, tanto delante como detrás de las cámaras.

Su filmografía incluye clásicos que redefinieron el western, el thriller político y el cine romántico, además de producciones que abrieron camino a nuevas generaciones de cineastas a través del festival Sundance, del cual es fundador.

Estas son algunas de las películas más emblemáticas que resumen su legado.

1. Barefoot in the Park (1967)

Comedia romántica junto a Jane Fonda que mostró a un joven Redford fresco y encantador. La adaptación de la obra de Neil Simon, que él ya había interpretado en teatro, marcó su primera gran incursión en el cine como protagonista.

2. Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969)

Esta es la cinta que lo catapultó a la fama. Su papel como Sundance Kid, junto a Paul Newman, redefinió el western con humor, frescura y una química inolvidable entre ambos actores.

3. The Sting (1973)

Reunido de nuevo con Newman, Redford interpretó a un estafador en esta película ganadora del Óscar a Mejor Película. Su estilo elegante y su carisma consolidaron su imagen de estrella.

4. The Way We Were (1973)

Dirigido por Sydney Pollack, este drama romántico junto a Barbra Streisand lo convirtió en símbolo de galán sensible. Su química en pantalla lo llevó a ser parte de una de las historias de amor más recordadas del cine.

5. All the President´s Men (1976)

Un thriller político donde encarna al periodista Bob Woodward, que junto a Carl Bernstein destapó el escándalo Watergate. Es una de las cintas más influyentes del cine de investigación periodística.

6. Out of Africa (1985)

Un clásico romántico de los años 80, donde compartió protagonismo con Meryl Streep. La cinta, ganadora de 7 premios Óscar, mostró a un Redford más maduro y consolidado.

7. Ordinary People (1980)

Su debut como director fue un éxito absoluto: ganó el Óscar a Mejor Director y Mejor Película. Un drama íntimo y complejo que confirmó su talento detrás de la cámara.

8. A River Runs Through It (1992)

Dirigida por Redford, es una obra poética que explora la familia, la naturaleza y el paso del tiempo. Además, impulsó la carrera de Brad Pitt como nueva estrella de Hollywood.

9. All Is Lost (2013)

Una de sus actuaciones más arriesgadas en la madurez: interpreta a un hombre solo en el océano, casi sin diálogos, transmitiendo vulnerabilidad y resistencia. Fue aclamado por la crítica.

10. The Old Man & the Gun (2018)

Su despedida oficial de la actuación. Redford se despidió con un papel hecho a su medida: un encantador ladrón de bancos que honra su legado como eterno rebelde y seductor.