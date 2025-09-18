"Adiós", el drama dominicano dirigido por Ronni Castillo se estrena en el país

Entre los estrenos de la semana está "Adiós", un drama dirigido por el cineasta Ronni Castillo y que tuvo su estreno internacional en el Festival de Cine Francófono de Angulema. ( MENOS ES MÁS PRODUCCIONES/OUEST CINÉ )

Los estrenos de la semana incluyen una producción dominicana que recién concluye un recorrido internacional, además de películas que pertenecen a los géneros del suspenso y el drama histórico.

Adiós

Este drama dirigido por el cineasta Ronni Castillo narra el viaje emocional de Marco (Jalsen Santana) tras la repentina muerte de su esposa, María Paz. Al descubrir que ella tenía un amante, Frederic (Jimmy Jean-Louis), decide buscarlo en Bretaña, enfrentando secretos que desconocía.

En este proceso, Marco se descubre a sí mismo y redefine su vida. Esta película dominicana tuvo su estreno internacional en el Festival de Cine Francófono de Angulema.

Dangerous Animals

Un thriller de terror dirigido por Sean Byrne y escrito por Nick Lepard. La historia sigue a Zephyr (Hassie Harrison), una surfista de espíritu libre secuestrada por Tucker (Jai Courtney), un asesino en serie obsesionado con tiburones.

Atrapada en su barco, deberá escapar antes de que el ritual macabro se consuma. Con Josh Heuston, Rob Carlton, Ella Newton y Liam Greinke en el reparto, la cinta combina tensión psicológica, horror marino y supervivencia extrema.

The Long Walk

Dirigida por Francis Lawrence, esta película adapta la primera novela homónima de Stephen King de 1979. Está protagonizada por Cooper Hoffman, Charlie Plummer, Ben Wang, Roman Griffin Davis, Judy Greer y Mark Hamill, y sigue la historia de un grupo de adolescentes que participan en un concurso mortal: mantener una marcha constante o ser ejecutados.

Con un guion escrito por JT Mollner, explora los límites humanos en una lucha entre resistencia, miedo y esperanza.

A Big Bold Beautiful Journey

Esta película es una aventura fantástica y conmovedora dirigida por Kogonada y escrita por Seth Reiss. Protagonizada por Colin Farrell, Margot Robbie y Phoebe Waller-Bridge, el filme narra cómo dos desconocidos, tras coincidir en una boda, atraviesan una puerta mágica que les permite revivir momentos decisivos de su pasado.

En este viaje enfrentan secretos, temores y recuerdos, forjando una conexión que cambiará sus vidas para siempre.

Bonhoeffer: Pastor. Spy. Assassin.

Dirigida y escrita por Todd Komarnicki, revive la vida del teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer, quien se enfrentó al dilema moral más extremo durante el régimen nazi.

Interpretado por Jonas Dassler y acompañado por August Diehl, David Jonsson y Moritz Bleibtreu, el filme muestra su paso de pastor pacifista a conspirador, hasta convertirse en espía y participar en un complot para asesinar a Hitler.

