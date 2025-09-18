Zoe Saldaña y su familia saludan al papa León XIV en el Vaticano

En las fotos se observa a la actriz Zoe Saldaña estrechando la mano del papa, acompañada de su esposo, el artista italiano Marco Perego, y sus tres hijos: los mellizos Cy y Bowie, de 10 años, y Zen, de 7. ( FUENTE EXTERNA )

La reconocida actriz de origen dominicano, Zoe Saldaña, acompañada de su familia, saludó al papa León XIV durante la Audiencia General de los miércoles en la Ciudad del Vaticano.

A través de su cuenta de Instagram, la ganadora del Oscar como Mejor Actriz de Reparto por su papel en Emilia Pérez compartió imágenes del encuentro, acompañadas de una breve frase: "Pope Leone XIV" (Papa León XIV).

En las fotos se puede ver a Saldaña acompañada de su esposo, el artista italiano Marco Perego, y sus tres hijos: los mellizos Cy y Bowie, de 10 años, y Zen, de 7. La familia tuvo la oportunidad de saludar personalmente al sumo pontífice y estrechar su mano durante la audiencia celebrada en la Plaza de San Pedro.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/18/pope-leo-xiv-greets-american-actress-zoe-saldana-known-for-her-work-in-science-fiction-films---1-c5043626.jpg El papaLeón XIV junto a la actrizZoe Saldaña,acompañada de su esposo, el artista italiano Marco Perego, y sus tres hijos: los mellizos Cy y Bowie, de 10 años, y Zen, de 7. (FUENTE EXTERNA)

Solidaridad con Gaza

El papa León XIV expresó ayer miércoles su "profunda solidaridad" al pueblo palestino en Gaza "que sigue viviendo con miedo y sobrevive en condiciones inaceptables, obligado por la fuerza a abandonar una vez más sus tierras", en un llamamiento al final de la audiencia general celebrada ante miles de personas en la plaza de San Pedro.

"Ante el Señor omnipotente que dijo: 'No matarás' y ante toda la historia de la humanidad digo que toda persona tiene siempre una dignidad inviolable que debe ser respetada y protegida", agregó.

Pidió además que los fieles se unan en oración para que "pronto llegue la paz y la justicia".

