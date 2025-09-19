×
Arturo Alberto Báez Cordero
Llegan al país los restos de Arturo Alberto Báez Cordero que serán expuestos este domingo

El joven de 34 años falleció el domingo 14 de septiembre del 2025 tras verse involucrado en una colisión múltiple en Estados Unidos

    Expandir imagen
    Llegan al país los restos de Arturo Alberto Báez Cordero que serán expuestos este domingo
    Arturo Alberto Báez Cordero, junto a su padre, el cineasta Fernando Báez; ambos fallecidos en un accidente de tránsito. (FUENTE EXTERNA)

    Está confirmada la llegada al país de los restos de Arturo Alberto Báez Cordero, hijo del reconocido cineasta dominicano Fernando Báez y de la cantante María Cordero (María María), quien falleció trágicamente en un accidente automovilístico el pasado domingo en Brooklyn, Nueva York.

    Los actos fúnebres están programados para este domingo 21 de septiembre, a partir de las 9:00 de la mañana, en la Funeraria Blandino, Capilla La Paz, ubicada en la Avenida Abraham Lincoln, en Santo Domingo.

    El sepelio del joven cineasta se realizará ese mismo día a las 3:00 de la tarde, en el Cementerio Puerta del Cielo.

    La familia ha expresado su agradecimiento por las muestras de cariño y solidaridad recibidas, e invita a quienes deseen acompañarlos en este difícil momento a unirse a las ceremonias para despedir a Arturo con el respeto y el amor que siempre lo rodearon.

    El joven de 34 años falleció el domingo pasado tras verse involucrado en una colisión múltiple en la intersección de la 2ª Avenida y la calle 9, en el sector de Gowanus, Brooklyn.

    Según los reportes, el Mercedes Benz en el que viajaba fue impactado por una minivan, provocando un choque en cadena que dejó un vehículo incendiado.

    Más

    • Arturo fue rescatado en estado crítico por el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) y trasladado a un hospital, donde lamentablemente falleció poco después, pese a los esfuerzos médicos.
    • La noticia ha provocado profunda consternación en la comunidad artística y cinematográfica del país. Arturo era hijo del fallecido cineasta Fernando Báez, quien también perdió la vida en un accidente de tránsito en 2018.
