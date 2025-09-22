×
Manny Pérez
Manny Pérez

Declaran al actor Manny Pérez como "Hijo Adoptivo" de Santiago

El alcalde Ulises Rodríguez destacó que es un acto justo y merecido el reconocimiento otorgado a Pérez

Declaran al actor Manny Pérez como Hijo Adoptivo de Santiago
Al recibir el reconocimiento, el actor Manny Pérez expresó su agradecimiento por la distinción. (FUENTE EXTERNA)

La Alcaldía de Santiago de los Caballeros declaró al reconocido actor de cine Manny Pérez como "Hijo Adoptivo" de la ciudad.

La resolución, aprobada por el Concejo de Regidores en sesión ordinaria del 2 de septiembre de 2025, fue solicitada por la Dirección de Cultura y Arte del Cabildo.  

El alcalde Ulises Rodríguez destacó que es un acto justo y merecido el reconocimiento otorgado a Pérez.

"Reconocer a quienes hacen el bien y destacan en su trayectoria estimula a las nuevas generaciones y honra a quienes, durante toda su vida, se han comportado como buenos ciudadanos", externó Rodríguez.

Al recibir el reconocimiento, Manny Pérez expresó su agradecimiento por la distinción.

Infografía
El actor Manny Pérez y el alcalde Ulises Rodríguez.
El actor Manny Pérez y el alcalde Ulises Rodríguez. (FUENTE EXTERNA)
  • Durante su internación, el actor compartió con los presentes su historia, desde sus comienzos en República Dominicana hasta su consolidación en Hollywood.

Sobre su trayectoria

El actor Manny Pérez actuó en La soga.

Manny Pérez nació el 5 de mayo de 1969 en el municipio de Baitoa, provincia Santiago. Ha participado en producciones de prestigio como The Blacklist, Third Watch, FBI: Most Wanted y la película Washington Heights. Actualmente reside en el barrio de Washington Heights, en Manhattan, Nueva York.

El reconocido actor inició sus estudios universitarios en Nueva York tras culminar el bachillerato, graduándose en Marymount Manhattan College en 1992. Asimismo, se formó en el Ensemble Studio Theatre y es miembro activo de la LAByrinth Theater Company.

  • A lo largo de su carrera, ha trabajado junto a grandes figuras como Jennifer López, Denzel Washington y Colin Farrell.
Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.