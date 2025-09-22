La vida de Luis Polonia llega al cine: la historia detrás del "rey del hit"

Luis Polonia, vestido con su uniforme de béisbol, posa sentado en un trono simbólico sobre el terreno de juego, rodeado de elementos que marcaron su carrera: bate, guante y pelota. La escena evoca su legado como uno de los grandes del béisbol dominicano, reconocido como "El Rey del Hit". ( FUENTE EXTERNA )

La historia de uno de los peloteros dominicanos más influyentes de las Grandes Ligas llegará a la pantalla grande. El próximo 30 de octubre se estrenará en cines del país El Rey del Hit: Luis Polonia, una película biográfica que aborda la vida y carrera del exjugador desde una perspectiva humana y social.

La producción, dirigida por Eddy Jiménez y realizada por Camino Films y Hamilton Films, explora el recorrido de Polonia desde su infancia en Santiago hasta su paso por el béisbol profesional en Estados Unidos, así como su rol como figura pública en República Dominicana.

El filme integra elementos documentales y dramatizados, incluyendo entrevistas y participaciones especiales de figuras del deporte y la cultura nacional como Héctor Acosta, Juan Marichal, Miguel Tejada, Chilote Llenas, y el alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez. Estas voces buscan contextualizar el impacto de Polonia más allá del terreno de juego.

El lanzamiento del tráiler oficial se realizó este viernes 19 de septiembre, y ya está disponible en las plataformas digitales de las productoras y en las redes sociales del proyecto.

El Rey del Hit se suma a una creciente lista de producciones dominicanas centradas en figuras emblemáticas del deporte, en un contexto donde el cine nacional continúa ampliando su alcance temático y su interés por representar historias con arraigo popular.