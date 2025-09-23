Murió Claudia Cardinale, icónica actriz del cine italiano, a los 87 años

Murió Claudia Cardinale. En la imagen la actriz sonríe mientras posa frente a la cámara, reflejando la calidez y carisma que la convirtieron en una figura emblemática del cine italiano durante más de cinco décadas. ( FUENTE EXTERNA )

La actriz Claudia Cardinale falleció a los 87 años en la región de París, Francia, donde residía. Su muerte fue confirmada por su agente a la agencia AFP.

Nacida en Túnez en 1938, hija de padres sicilianos, Cardinale inició su carrera tras ganar en 1957 el concurso "La chica italiana más bella de Túnez". En 1958 obtuvo un rol protagónico en Los desconocidos de siempre, película dirigida por Mario Monicelli, que marcó el inicio de su trayectoria en el cine.

A lo largo de cinco décadas, participó en numerosas producciones destacadas como Rocco y sus hermanos (1960), Sandra (1965), Fitzcarraldo (1982), y Mi enemigo íntimo (1999). También tuvo incursiones en Hollywood con filmes como La pantera rosa (1964) y Blindfold (1965).

Cardinale fue reconocida como una de las grandes figuras del cine italiano, protagonizando clásicos como 8½ e Il gatopardo, ambos estrenados en 1963. Durante su carrera, fue presentada en ocasiones como rival de la actriz francesa Brigitte Bardot, aunque ella negó cualquier enfrentamiento.

En una breve relación con la música, apareció sin consentimiento en la portada del disco Blonde on Blonde ( 1966 ), de Bob Dylan , por lo que su imagen fue retirada en ediciones posteriores.

( ), de , por lo que su imagen fue retirada en ediciones posteriores. En sus últimos años, Cardinale expresó su rechazo a los retoques estéticos, afirmando: "Me reconozco y es suficiente, nunca he querido retoques ni cirugía plástica".

