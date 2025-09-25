×
Dominicanos A Simple Vista Boston

“Dominicanos A Simple Vista Boston+” resalta el impacto de compatriotas en Massachusetts

La pieza audiovisual muestra la grandeza de la comunidad dominicana en Estados Unidos

    Expandir imagen
    “Dominicanos A Simple Vista Boston+” resalta el impacto de compatriotas en Massachusetts
    Tamara Vásquez, Lorenna Pierre, Guillermo Vásquez y Glennys Advíncola estuvieron presentes en una actividad dedicada a “Dominicanos A Simple Vista Boston+”. (FUENTE EXTERNA)

    La comunidad dominicana en Massachusetts llega a las salas de cine con el estreno de “Dominicanos A Simple Vista Boston++”, un documental que relata las historias de vida, superación y aportes de dominicanos en Boston y Lawrence. La producción se presentará en Caribbean Cinemas, Downtown Center, a partir del 25 de septiembre.

    “Este proyecto es un homenaje a la resiliencia y la grandeza de nuestra gente. Más allá de las cifras, quisimos mostrar los rostros, las emociones y los sueños de una comunidad que ES referente de trabajo duro, crecimiento, visión y desarrollo”, expresó Marianne Cruz González, productora ejecutiva y periodista de la obra audiovisual. 

    El proyecto da continuidad a la serie documental Dominicanos A Simple Vista, que ha retratado anteriormente a connacionales en Madrid y Nueva York.

    Esta nueva entrega se adentra en Massachusetts, estado donde los dominicanos representan la comunidad más numerosa entre los latinos, llegando a ser en la ciudad de Lawrence casi el 53 % de toda la población local, consolidándose como un grupo clave en el ámbito económico, social y político.

    El filme presenta testimonios de dominicanos que han transformado su entorno a través de la gastronomía, la construcción, la belleza, medicina, la educación, la política y el emprendimiento, destacando cómo sus aportes han marcado huella en ciudades como Boston y Lawrence, esta última considerada la urbe con mayor concentración de dominicanos per cápita en Estados Unidos.

    Expandir imagen
    Madeline Cruz, Marianne Cruz y Lil Esteva.
    Madeline Cruz, Marianne Cruz y Lil Esteva. (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
    Marianne Cruz y Juan Fabián.
    Marianne Cruz y Juan Fabián. (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
    Ángel Laureano y Marianne Cruz.
    Ángel Laureano y Marianne Cruz. (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
    Isabella García y Marianne Cruz.
    Isabella García y Marianne Cruz. (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
    Claudia Fabián, Marianne Cruz González y Laura Tactuk.
    Claudia Fabián, Marianne Cruz González y Laura Tactuk. (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
    Parte del Crew de ASV Boston.
    Parte del Crew de ASV Boston. (FUENTE EXTERNA)

    Los protagonistas

    Entre los protagonistas se encuentran Brian De Peña, alcalde de Lawrence; Carmen Martínez, periodista y presentadora de noticias en Telemundo; José Ramón Valdez, primer estudiante de escuela pública dominicana admitido en Harvard y graduado en Ciencias Políticas; así como Víctor Larby Betances, empresario y dueño de La Greka; Héctor Piña, empresario de la cadena de restaurantes Merengue en Boston; Delia Clark, directora de la escuela de niñas La Esperanza; Julia Mejía, concejal de Boston; y Richard Bidó, neurocientífico y académico en Harvard, entre otras historias destacadas. 

    “En Caribbean Cinemas valoramos producciones que reflejen nuestra identidad y conecten a la diáspora con su país”, comentó Zürich Sosa, gerente senior de distribución de películas.

    Para Isabella García, coordinadora de Relaciones Internacionales de la Dirección General de Cine (DGCINE): “Este tipo de producciones documentales son esenciales para mostrar el valor cultural y humano de la diáspora dominicana en el mundo. A través del cine se fortalecen los lazos entre comunidades y se proyecta una imagen positiva del país”.

    El documental contó con la producción de Kendy Yanoreth Calcaño, la dirección de Sathia Lorenzo y Edward Goris, la dirección de fotografía de José Luis Alcántara, la edición de Orlando Almonte y el sonido de Franklin Hernández.

