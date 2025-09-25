"One Battle After Another", drama que reúne a Leonardo DiCaprio, Benicio Del Toro y Sean Penn

"One battle after another" es un filme que cuenta con un elenco estelar y llega a las salas de cine con el resto de los estrenos de la semana. ( WARNER BROS. PICTURES )

Para esta semana los estrenos incluyen un filme que reúne a varios grandes actores de Hollywood, una obra teatral grabada en todo se esplendor para las salas de cine y una aventura de ciencia ficción.

One Battle After Another

Esta película dirigida y escrita por el reconocido cineasta Paul Thomas Anderson reúne a Leonardo DiCaprio, Benicio Del Toro y Sean Penn en un explosivo relato de humor negro, acción y drama.

La trama de "One Battle After Another" sigue a un grupo de exrevolucionarios que, después de 16 años, deben enfrentar nuevamente a un enemigo del pasado para rescatar a la hija de uno de ellos, lo que los obliga a enfrentarse a viejas tensiones y peligrosas alianzas.

Hamilton

El aclamado musical, creado por Lin-Manuel Miranda, combina rap, hip hop y teatro musical para narrar la vida del padre fundador estadounidense Alexander Hamilton.

Dirigido por Thomas Kail y basado en la biografía de Ron Chernow, el espectáculo recorre su papel en la Revolución Americana, su carrera política y su rivalidad con Aaron Burr (narrador principal).

Con un elenco talentoso, ofrece una mirada vibrante y contemporánea a la historia de Estados Unidos.

Afterburn

Esta aventura de ciencia ficción y comedia ha sido dirigida por J.J. Perry con guion de Nimród Antal, Matt Johnson, Scott Chitwood y Paul Ens.

Protagonizada por Samuel L. Jackson, Dave Bautista y Olga Kurylenko, esta película sigue a Jake, un exsoldado convertido en cazador de tesoros postapocalípticos que, junto a Drea, busca recuperar la Mona Lisa en una Tierra devastada por una erupción solar. Mutantes, piratas y rivales harán de su misión un desafío épico.

Dominicanos a simple vista: Boston

Este documental, dirigido por Sathia Lorenzo y Edward Goris, ha sido escrito, producido y protagonizado por Marianne Cruz. Con una mirada íntima y profundamente humana, el filme sigue a Marianne en un recorrido por Boston para descubrir qué significa ser dominicano lejos de casa.

A través de testimonios cargados de emoción y belleza visual, se entrelazan historias de creatividad, disciplina y esfuerzo de dominicanos que han hecho de esta ciudad estadounidense su nuevo hogar.

Gabby's dollhouse

Llega a la gran pantalla esta divertida aventura familiar llena de magia y ternura que fue dirigida por Ryan Crego.

En esta historia Gabby viaja con su abuela Gigi al paraíso urbano de Cat Francisco, pero su preciada casa de muñecas cae en manos de la excéntrica gata Vera.

Con la ayuda de los Gabby Cats, ella emprenderá una misión inolvidable para recuperarla antes de que sea demasiado tarde. La aventura de Gabby resalta el valor de la amistad, la valentía y el amor.

The Strangers: Chapter 2

Esta secuela, dirigida por Renny Harlin, retoma el aterrador legado de la saga de terror con una historia cargada de suspenso y brutalidad. Relata cómo de camino a su luna de miel, una pareja queda varada en un remoto Airbnb, donde se convierten en el blanco de tres desconocidos enmascarados.

Cuando descubren que Maya, una de sus víctimas, sigue con vida, los psicópatas regresan para terminar el trabajo, desatando una despiadada lucha por sobrevivir hasta el amanecer.

Exorcism Chronicles: The Beginning

Dirigida por Kim Dong-Chul, esta película de terror sigue al padre Park, un médico convertido en sacerdote excomulgado por practicar exorcismos prohibidos.

Cuando su viejo amigo, un monje de un templo secreto y lleno de magia, lo llama para proteger a un niño ingenuo, pero poderoso, de su malvado maestro, el padre Park deberá enfrentarse a fuerzas sobrenaturales y los fantasmas de su propio pasado.