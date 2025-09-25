Sylvester Stallone se despide de Rambo y opina sobre su reemplazo: "Va a ser un desafío importante"

Sylvester Stallone junto a su icónico personaje John Rambo, el guerrero solitario que marcó una era en el cine de acción. ( FUENTE EXTERNA )

Después de más de cuatro décadas encarnando al legendario John Rambo, el actor Sylvester Stallone ha confirmado que no volverá a interpretar al personaje en la nueva entrega de la saga. En su lugar, el estudio Millennium Media ha elegido al actor Noah Centineo para protagonizar una precuela que explorará los orígenes del mítico exboina verde.

En una reciente entrevista con Entertainment Tonight (ET), Stallone reaccionó a la noticia con sinceridad y apertura:

"No conozco mucho a este chico joven, pero va a ser un desafío bastante importante. Creo que puede ser fantástico, de verdad, si consiguen cumplir con todo", comentó el actor, reconociendo el peso del legado que ahora pasará a manos de una nueva generación.

La nueva película será dirigida por Jalmari Helander (Sisu, Rare Exports) y se enfocará en la juventud de Rambo, antes de convertirse en el soldado endurecido por la guerra que el público conoció en First Blood (1982).

Helander se mostró escéptico ante la posibilidad de rejuvenecer digitalmente a Stallone con inteligencia artificial, como se había planteado en un proyecto anterior del propio actor.

"No estoy seguro de que la tecnología esté lo suficientemente avanzada como para conseguir esto", dijo el cineasta finlandés, apoyando así la decisión de buscar un nuevo rostro para el personaje.

La visión descartada de Stallone

Stallone había trabajado en una idea propia para una precuela en la que él mismo volvería a interpretar a Rambo, usando herramientas de rejuvenecimiento digital e inteligencia artificial. Sin embargo, el proyecto fue finalmente desechado, y el estudio optó por una narrativa más tradicional con un actor joven que encaje con la edad del personaje.

Aunque no participará como actor, Stallone no cierra la puerta a involucrarse de alguna manera: como consultor, productor o simplemente como espectador que verá nacer una nueva etapa para el personaje que ayudó a convertir en leyenda.

¿Quién es Noah Centineo?

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/25/el-nuevo-rambo-f6f8dc3e.jpg Noah Centineo.

Conocido por sus papeles en comedias juveniles como To All the Boys I´ve Loved Before y por su incursión en la acción con Black Adam, Noah Centineo asume ahora uno de los mayores retos de su carrera: interpretar a una versión joven de uno de los personajes más icónicos del cine de acción.

Aunque su elección ha generado opiniones divididas entre los fans más puristas de la saga, Centineo tiene ahora la oportunidad de demostrar que puede estar a la altura del legado de Stallone.

Sin fecha oficial de estreno por ahora, la precuela de Rambo se encuentra en fase de preproducción y promete traer de vuelta la crudeza, intensidad y drama que han definido a la franquicia desde sus inicios.