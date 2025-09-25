Zoé Saldaña comparte adelanto de Avatar: Fuego y Cenizas, la tercera entrega de la saga

Zoé Saldaña retoma su papel como Neytiri en la tercera entrega de la saga que llevará por nombre Avatar: Fuego y Cenizas. ( FUENTE EXTERNA )

La actriz de origen dominicano Zoé Saldaña, conocida por su icónico papel en la franquicia Avatar, ha generado revuelo en redes sociales tras compartir en su cuenta de Instagram un nuevo adelanto de Avatar: Fuego y Cenizas, la tercera entrega de la exitosa saga dirigida por James Cameron.

El nuevo tráiler, que ya circula en plataformas digitales, revela escenas sorprendentes y pistas claves sobre el rumbo que tomará la historia en Pandora.

Entre los elementos más llamativos está la revelación de un hecho sin precedentes: por primera vez, un ser humano parece capaz de sobrevivir en Pandora sin oxígeno artificial, lo que podría cambiar radicalmente el equilibrio entre la humanidad y los Na´vi.

En Fuego y Cenizas, Zoé Saldaña regresa como Neytiri, la valiente y apasionada guerrera Na´vi, esposa de Jake Sully (Sam Worthington). En esta nueva entrega, su personaje enfrentará desafíos aún más profundos como madre, líder y defensora de su pueblo, en medio de crecientes tensiones con nuevas tribus y amenazas humanas.

Saldaña, quien ha sido parte del universo desde la primera película en 2009, se consolida como una figura clave en el corazón emocional de la saga, con una interpretación que combina fuerza física, sensibilidad cultural y profundidad emocional.

Su vínculo con la cultura latina y sus raíces dominicanas la convierten además en una de las representantes más destacadas de la comunidad hispana en Hollywood.

Avatar (2009) continúa ostentando el título de la película más taquillera de la historia, con más de US$2.9 mil millones en recaudación global.

Su secuela, The Way of Water (2022), también fue un éxito rotundo, superando los US$2.3 mil millones, posicionándose por encima incluso de Titanic, otro clásico de Cameron.

Este respaldo masivo ha elevado las expectativas para la tercera parte, que se estrenará el próximo 19 de diciembre, justo antes de Navidad. Avatar: Fuego y Cenizas introduce nuevos personajes y escenarios, como la tribu Na´vi de los Ash People, liderada por Varang, personaje interpretado por Oona Chaplin, y amplía la mitología del planeta con nuevas tensiones, alianzas y secretos.

Un reparto de lujo y un universo que sigue creciendo

Además de Saldaña y Worthington, el elenco incluye a Michelle Yeoh, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate Winslet, Edie Falco y otros nombres recurrentes.

La película continúa apostando por la innovación tecnológica con efectos visuales pioneros y técnicas avanzadas de captura de movimiento, desarrolladas por el equipo de Weta Workshop.

Según los planes del director, la cuarta y quinta entrega de la saga están ya programadas: Avatar 4 llegaría en 2029, y la conclusión de la historia en 2031.