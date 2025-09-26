×
Jessy Santana

El actor dominicano Jessy Santana lucha por su vida en el Hospital Gautier; solicitan ayuda urgente

Su colega Francis Cruz informó que el actor, de 57 años, se encuentra en estado crítico

    Expandir imagen
    El actor dominicano Jessy Santana lucha por su vida en el Hospital Gautier; solicitan ayuda urgente
    El actor Jessy Santana se encuentra en estado crítico. En esta imagen se le ve en una escena de película. (FUENTE EXTERNA)

    A través de un llamado urgente difundido por el actor Francis Cruz, se ha dado a conocer que el reconocido actor dominicano Jessy Santana se encuentra en estado crítico en el Hospital Salvador B. Gautier.

    Su condición ha movilizado a la comunidad artística y al público en general a movilizar ayuda financiera para sus cuidados médicos. Ha actuado en las cintas: "Dos policías en apuros", "Cuentas por cobrar", "Y a Dios que me perdone", "Nadie muere en Ambrosía", "El último pecado", entre otras, para un total de 20 producciones.

    Según el mensaje, Santana está ingresado en la Sala Amarilla del hospital, y su estado exige atención inmediata para poder costear el tratamiento requerido. La petición de auxilio fue acompañada con los datos bancarios para aportes.

    • Nombre del beneficiario: Eddys Viola Bueno
    • Banco: Banreservas
    • Tipo de cuenta: Ahorros
    • Número de cuenta: 9601068036
    • Cédula: 001-13195978

    Además, se divulgó el número telefónico de contacto: (809) 864-6290, correspondiente a su esposa, quien está atendiendo las llamadas y gestionando el caso.

    No es la primera vez que Jessy Santana ha padecido complicaciones médicas. En junio de 2023, él mismo informó públicamente que su ingreso al hospital había derivado en una infección y que temía perder un pie, debido a la falta de atención oportuna. Reportó que tiene diabetes, condición que agrava cualquier herida infectada. 

    En esa ocasión, el actor de 57 años, solicitó la intervención del hospital y del gobierno para que agilicen su tratamiento, alegando negligencia médica. Santana manifestó que su pie había sido ingresado en el hospital en un estado menos grave y se encontraba en peor condición luego de permanecer allí por más de un mes. 

    Llamado solidario

    Amigos, colegas y seguidores del actor han compartido el mensaje para que la comunidad se una en apoyo. "Hoy por él, mañana por nosotros", rezaba el llamado. La urgencia de los aportes financieros está motivada por el elevado costo de los tratamientos, así como por la delicada condición de Santana.

