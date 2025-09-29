Trump anuncia aranceles del 100% a películas de EE. UU. hechas en el extranjero

El presidente estadounidense Donald Trump reiteró el lunes su intención de imponer aranceles de 100 % a las películas estrenadas en Estados Unidos pero producidas en el extranjero, algo que ya había anunciado en mayo.

En una publicación en su plataforma Truth Social, el mandatario republicano dijo que estos gravámenes son necesarios porque otros países le han "robado" el negocio cinematográfico a Estados Unidos.

"Para resolver este problema interminable, impondré aranceles del 100 % a todas las películas producidas fuera de Estados Unidos", afirmó.

No dio un plazo para la posible entrada en vigor de estas tarifas aduaneras, ni mencionó si las series de televisión, un sector de producción cada vez más rentable y popular, se verían afectadas.

En mayo, Trump había dicho que "iniciaría de inmediato el proceso de imposición de aranceles" a las películas producidas en el extranjero, denunciando los "incentivos" ofrecidos por otros países "para alejar a nuestros cineastas y estudios de Estados Unidos".

La idea fue recibida con frialdad por la mayoría de los estudios y sindicatos, que firmaron una carta conjunta pidiendo mayores incentivos fiscales para la producción audiovisual estadounidense.

Incentivos fiscales

A finales de junio, la legislatura de California aprobó duplicar los créditos fiscales para la producción de cine y televisión en un esfuerzo por frenar el declive de Hollywood.

Las implicaciones del nuevo anuncio para la industria cinematográfica siguen siendo inciertas por ahora.

La industria cinematográfica estadounidense se enfrenta a la competencia de múltiples programas de incentivos fiscales en todo el mundo (Reino Unido, Francia, Hungría, Tailandia, etc.) para atraer producciones de cine y series.

Sin embargo, algunos observadores temen que esta medida resulte insuficiente para reactivar un sector importante de la economía estadounidense, pero en franca depresión.

En Los Ángeles, el número de días de rodaje alcanzó un mínimo histórico en 2024, sin contar la congelación total de la producción causada por la pandemia en 2020.

El gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, incluso expresó su disposición a colaborar con Trump para implementar un plan federal de 7,500 millones de dólares para apoyar la producción en todo el país, en forma de crédito fiscal.

Trump también reiteró su deseo de imponer aranceles a los muebles fabricados en el extranjero, sin especificar la tasa ni la fecha límite.