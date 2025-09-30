Fallece el actor dominicano Jessy Santana en el Hospital Salvador B. Gautier

El actor dominicano Jessy Santana, recordado por su participación en más de 20 películas nacionales, falleció la madrugada de este martes mientras recibía atenciones médicas en Santo Domingo. ( SUMINISTRADA )

Los familiares del actor Jessy Santana confirmaron este martes su fallecimiento, ocurrido en la madrugada mientras recibía atenciones médicas en el Hospital Salvador B. Gautier, de la capital.

La noticia enluta a la comunidad artística dominicana, que en los últimos días se había movilizado para recaudar fondos con el objetivo de costear su tratamiento.

Compañeros de profesión y allegados habían iniciado una campaña de apoyo ante el estado crítico en que se encontraba el intérprete.

Antecedentes de salud

Jessy Santana había atravesado en los últimos años complicaciones médicas. En junio de 2023 informó que estuvo a punto de perder un pie a causa de una infección hospitalaria, agravada por la diabetes que padecía.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/30/actor-fallecido-8cc6459f.jpeg

Su condición lo obligó en diversas ocasiones a buscar ayuda pública y privada para continuar sus tratamientos.

Trayectoria en el cine

Con una carrera que superó las dos décadas, Santana participó en más de 20 producciones cinematográficas dominicanas. Entre ellas destacan Dos policías en apuros, Cuentas por cobrar, Y a Dios que me perdone, Nadie muere en Ambrosía y El último pecado. Su trabajo lo posicionó como un rostro reconocido dentro del cine nacional.

Reacciones y duelo

El deceso de Santana ha generado pesar en la comunidad cultural, que lo recordará no solo por su talento en la actuación, sino también por su carácter afable y su cercanía con colegas y amigos.

Los detalles sobre sus honras fúnebres serán informados por la familia en las próximas horas.