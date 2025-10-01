"Baño de Mujeres" se adueña del suspenso y el terror en República Dominicana y Puerto Rico

El elenco y equipo de producción de "Baño de Mujeres" celebran el estreno del filme en República Dominicana y Puerto Rico. ( FUENTE EXTERNA )

La nueva película de suspenso y terror dominicana, "Baño de mujeres", llega este jueves 2 de octubre a todas las salas de la República Dominicana y Puerto Rico, con una historia envolvente, intrigante y llena de giros sorprendentes protagonizada por Judith Rodríguez, Angelique Burgos y Altair Jarabo.

Asimismo, este filme se estrena en Estados Unidos y América Latina en diciembre del 2025.

La gala premier, realizada en Caribbean Cinemas Downtown Center, estuvo encabezada por Frank Perozo, director y antagonista de la cinta, acompañado de la actriz, modelo y presentadora Angelique Burgos.

Además, también estuvieron presentes Judith Rodríguez, Pepe Sierra, Mario Lebrón, Ramón Candelario, Juan Carlos Pichardo, Gracielina Oliveros, Orestes Amador y Lucitania Suero. Además, con las participaciones especiales de Brea Frank, Marta González, Daniel Luciano, Nelfa Núñez, Arturo López, Freyenly Rojas y Nico Clínico.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/01/img1574-2-3ca9570e.jpeg

"Estrenar esta primera película de suspenso y terror representa más que un honor, tener la oportunidad de que personas como Caribbean Films confíen en mí. Me regalaron mi carrera como director hace ya varios años y ahora me están regalando un género nuevo que nunca había explorado. Estaba como un niño con juguete nuevo es un género completamente opuesto a la comedia, pero maravilloso es un género bello consumo muchísimo y siento que me ayudó bastante a crecer en el ámbito profesional. Agradezco enormemente haber tenido esta oportunidad y, principalmente, a ese gran equipo no solamente del cuerpo coral sino también todo el equipo técnico que me acompañó durante esta hermosa travesía", expresó Perozo, durante el estreno.

"Baño de mujeres" está dirigida por Frank Perozo. Se trata de una historia original escrita por Kendy Y. Calcaño.

También cuenta con el director y guionista argentino Santiago Fernández Calvete como coguionista, conocido mundialmente por su filme "La Segunda Muerte", un largometraje que mezcla los géneros policial, fantástico y terror.

Se trata de un filme que ha recorrido numerosos festivales de cine de género como el prestigioso SITGES Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya y otros como el BAFICI (Buenos Aires Festival de Cine Independiente) y el Festival des Films du Monde de Montréal (FFM).

La producción

Dentro de las novedades en esta producción se resalta la ingeniería de sonido y musicalización, a cargo del músico compositor canadiense Mario Sévigny, ganador de múltiples premios con este género, cuya composición musical le aporta una atmósfera distintiva a los momentos de suspenso y terror en la película.

Además, los productores recalcaron que esta fue una puesta en escena que requirió de un equipo de efectos especiales en set para crear algunas situaciones como fueron las ocurridas en el baño, se necesitó una planificación desde producción para poder crear efectos que fueran realmente creíbles e impactantes.

Cabe destacar que esta producción cuenta con el protagónico de la actriz mexicana Altair Jarabo, conocida por populares y exitosas producciones como "En nombre del amor", "Mentir para vivir", "Por amar sin ley", "Al diablo con los guapos", "Código Postal" e "Inocente de ti".

Sobre Caribbean Films

Caribbean Films es una compañía de entretenimiento dedicada a la producción de películas y series de alta calidad y ganadoras de premios locales.

Caribbean Films se ha destacado por producir proyectos comerciales con altos estándares de producción, que marcaron un precedente de éxito en la industria del cine dominicana, así como en el mercado en español en EE. UU. y América Latina.

Algunas de las películas producidas incluyen "Colao", "No es lo que parece", "Que León", "Los Leones", "La vida de los Reyes", "Flow Calle", "Teacher Mechy", "Líos de Familia", "La Trampa", "Colao 2", "Perdiendo el juicio", "El heredero", "Baño de Mujeres" y su más reciente proyecto "Medias Hermanas", actualmente en post producción.

Caribbean Films es una división del grupo Caribbean Cinemas, la cadena de cines más grande de la región, con presencia en 17 territorios en el Caribe y América Latina.