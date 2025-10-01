"Día 8" llega al cine en Puerto Rico con función benéfica a favor de la Ermita del Espíritu Santo

La premiere de Día 8 congregó a amantes del cine, líderes culturales, representantes de la comunidad y público en general ( FUENTE EXTERNA )

La película Día 8 llegó oficialmente a las salas de Caribbean Cinemas en Puerto Rico, tras un estreno especial realizado a beneficio de la reconstrucción de la Ermita del Espíritu Santo, en el municipio de Trujillo Alto.

La función benéfica, que registró una asistencia a casa llena, contó con la presencia de la actriz principal Angeline Monegro y la productora Ángela Medina, quienes viajaron desde República Dominicana para participar en la premiere.

Durante su visita, ambas realizaron una intensa gira promocional que incluyó apariciones en medios de radio, televisión y plataformas digitales.

"Nos sentimos profundamente agradecidas por el apoyo del público puertorriqueño. Presentar Día 8 aquí y contribuir con la restauración de la Ermita es un honor que llevamos en el corazón", expresó Monegro.

Una nota de prensa indica que Medina destacó la acogida del público local: "Puerto Rico nos recibió con los brazos abiertos y se unió a esta causa que trasciende.

La premiere

La premiere congregó a amantes del cine, líderes culturales, representantes de la comunidad y público en general, "quienes disfrutaron de una velada llena de emoción, arte y solidaridad".

La cinta permanece en cartelera en las salas de Caribbean Cinemas en toda la isla, invitando al público puertorriqueño a apoyar el cine caribeño y, al mismo tiempo, contribuir con la preservación del patrimonio histórico.

La Ermita del Espíritu Santo, ubicada en Trujillo Alto, es un ícono histórico y espiritual de Puerto Rico. Los fondos recaudados durante la premiere serán destinados a la reconstrucción y preservación de este monumento cultural y religioso.