"Día 8" llega al cine en Puerto Rico con función benéfica a favor de la Ermita del Espíritu Santo

La función benéfica, que registró una asistencia a casa llena, contó con la presencia de la actriz principal Angeline Monegro

    Expandir imagen
    "Día 8" llega al cine en Puerto Rico con función benéfica a favor de la Ermita del Espíritu Santo
    La premiere de Día 8 congregó a amantes del cine, líderes culturales, representantes de la comunidad y público en general (FUENTE EXTERNA)

    La película Día 8 llegó oficialmente a las salas de Caribbean Cinemas en Puerto Rico, tras un estreno especial realizado a beneficio de la reconstrucción de la Ermita del Espíritu Santo, en el municipio de Trujillo Alto.

    La función benéfica, que registró una asistencia a casa llena, contó con la presencia de la actriz principal Angeline Monegro y la productora Ángela Medina, quienes viajaron desde República Dominicana para participar en la premiere.

    • Durante su visita, ambas realizaron una intensa gira promocional que incluyó apariciones en medios de radio, televisión y plataformas digitales.

    "Nos sentimos profundamente agradecidas por el apoyo del público puertorriqueño. Presentar Día 8 aquí y contribuir con la restauración de la Ermita es un honor que llevamos en el corazón", expresó Monegro.

    Una nota de prensa indica que Medina destacó la acogida del público local: "Puerto Rico nos recibió con los brazos abiertos y se unió a esta causa que trasciende.

    La premiere

    Expandir imagen
    Infografía
    (FUENTE EXTERNA)

    La premiere congregó a amantes del cine, líderes culturales, representantes de la comunidad y público en general, "quienes disfrutaron de una velada llena de emoción, arte y solidaridad".

    La cinta permanece en cartelera en las salas de Caribbean Cinemas en toda la isla, invitando al público puertorriqueño a apoyar el cine caribeño y, al mismo tiempo, contribuir con la preservación del patrimonio histórico.

    La Ermita del Espíritu Santo, ubicada en Trujillo Alto, es un ícono histórico y espiritual de Puerto Rico. Los fondos recaudados durante la premiere serán destinados a la reconstrucción y preservación de este monumento cultural y religioso.

