Emiten orden de arresto contra Tyrese Gibson tras ataque en el que sus perros mataron al de vecino

Tyrese Gibson, en una imagen de archivo durante una aparición pública. El actor enfrenta una orden de arresto en Georgia tras un incidente con sus perros. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades del condado de Fulton, en Georgia, emitieron una orden de arresto contra el actor Tyrese Gibson, conocido por su papel en la saga Fast & Furious, tras un incidente en el que sus perros habrían matado al perro de un vecino.

Según documentos judiciales, el hecho ocurrió el pasado 18 de septiembre en el vecindario de Buckhead, en Atlanta. La policía recibió una llamada al 911 de Harrison Parker, residente frente a la vivienda de Gibson, quien denunció que sus cámaras de seguridad captaron a los perros del actor momentos después del ataque.

Parker explicó que su perro, un spaniel de menor tamaño, se encontraba en el patio con una cerca invisible y fue hallado muerto poco después, presuntamente tras ser atacado por los perros de raza mastín italiano que, según vecinos, deambulaban libremente por la zona.

El actor habría prometido entregar los animales a los Servicios de Animales. Sin embargo, cuando las autoridades acudieron a su residencia el 22 de septiembre con una orden de registro, Gibson no se encontraba en el lugar y los perros ya no estaban.

En una declaración pública, su abogado Gabe Banks afirmó que Gibson expresó sus condolencias a la familia afectada y que tomó la "difícil decisión" de reubicar a los animales.

Por su parte, la capitán Nicole Dwyer, de los Servicios de Animales del Condado de Fulton, declaró: "Es negligencia de su parte como propietario de la casa y de los animales, simplemente dejándolos vagar libremente. Y ahora han matado a un animal inocente".

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si Gibson ha sido localizado o detenido tras la emisión de la orden.

