“Baño de mujeres”, historia de terror y suspenso dirigida por Frank Perozo

“Baño de mujeres”, thriller de suspenso y terror dirigido por Frank Perozo y escrito por Kendy Yanoreth, está entre los nuevos estrenos de la semana. ( CARIBBEAN FILMS )

En los nuevos estrenos de podrá encontrar un filme dominicano de terror y suspenso, además de películas que pertenece a los géneros del drama y la fantasía y un par de reestrenos.

Baño de mujeres

“Baño de mujeres” es un thriller de suspenso y terror dirigido por Frank Perozo y escrito por Kendy Yanoreth. La historia de este filme sigue a Johana, Lily y Marianne, tres amigas que emprenden un viaje por carretera para escapar del estrés cotidiano.

Una parada en una estación cambia sus planes cuando Johana descubre extraños mensajes en el baño que parecen pedir ayuda. Lo que empieza como una broma se convierte en una pesadilla para las tres jóvenes.

Downtown Abbey 3

Este es el regreso de la icónica familia Crawley y su servidumbre en una nueva etapa, situada en la década de 1930. La trama, escrita por Julian Fellowes y dirigida por Simon Curtis, muestra a Mary envuelta en un escándalo público mientras la familia enfrenta tensiones financieras y el riesgo de la deshonra social.

Entre romance, drama y cambios sociales, los Crawley y su personal deben adaptarse a los nuevos tiempos y preparar el camino para la próxima generación.

Ne Zha 2: el renacimiento del alma

Tras los sucesos de la primera entrega, Ne Zha y Ao Bing sobreviven a la catástrofe, pero sus cuerpos están al borde de la destrucción.

Con la ayuda del loto de siete colores, Taiyi Zhenren intenta reconstruirlos, mientras Ne Zha se embarca en una peligrosa misión para salvar a su amigo. Enfrentando demonios y revelando una conspiración que amenaza con una guerra devastadora, el héroe ahora deberá desafiar esta traición y proteger aquello que más valora.

Avatar: The Way of Water (Re-estreno)

La tercera entrega de la saga regresa a los espectadores nuevamente al mundo de Pandora. Ambientada más de una década después de los eventos de la primera película, la historia sigue a Jake Sully, Neytiri y sus hijos, quienes enfrentan nuevas amenazas cuando los hombres del cielo regresan.

La familia ahora debe hacer sacrificios que cambiarán sus vidas para siempre para proteger a su pueblo y mantenerse unida en medio de batallas épicas y varias tragedias.

Aladdin (Re-estreno)

El clásico animado de la década de los 90 de Disney regresa a la gran pantalla para cautivar a nuevas generaciones. Ambientada en la vibrante ciudad de Agrabah, narra la historia de Aladino, un joven humilde que encuentra una lámpara mágica con un genio capaz de concederle tres deseos.

En su intento por conquistar a la princesa Jazmín y derrotar al malvado visir Jafar, Aladdín descubre que la verdadera riqueza está en la autenticidad.