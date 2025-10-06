"Los Rechazados" abrirá el 14º Dominican Film Festival en Nueva York 2025

"Los Rechazados: Operación Submarino" se proyectará en el Dominican Film Festival de Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

El 14º Dominican Film Festival in New York (DFFNYC) anunció que su película de apertura será el estreno internacional de 'Los Rechazados: Operación Submarino', dirigida por Yasser Michelén, calificada como una de las cintas más taquillera del año en República Dominicana.

La noche de apertura se celebrará el jueves 23 de octubre en el histórico United Palace, ubicado en el 4140 de Broadway, en el corazón de Washington Heights, comunidad símbolo de la diáspora dominicana en Nueva York.

Por primera vez, el festival sumará también una proyección especial en el condado del Bronx, acercando la experiencia cinematográfica a otro enclave fundamental de la comunidad dominicana.

"Estamos complacidos de inaugurar esta nueva edición con una película que combina humor, acción y crítica social, destacando las fortalezas del talento local para abordar temas de relevancia internacional desde una perspectiva irreverente y original", expresó Armando Guareño, en nombre de los organizadores del festival.

'Los Rechazados: Operación Submarino', narra la historia de un grupo de anti héroes que enfrenta una misión secreta con el potencial de destruir al mundo. Con un audaz equilibrio entre comedia, acción, ciencia ficción y crítica social, la película busca conquistar tanto al público dominicano como al internacional.

Elenco

El elenco reúne a figuras estelares del cine y la televisión dominicana como Frank Perozo, Hony Estrella, Manolo Ozuna, Fausto Mata, Salvador Pérez, Gabi Desangles, Vicente Santos y Pepe Sierra.

A ellos se suman personalidades influyentes como Santiago Matías (Alofoke), Pedro Casals, Ariel Santana, Vitaly Sánchez, Harakakiko, El Nephew y Manolay. Para esta premiere internacional ya están confirmadas las presencias de su productor José Ramón Alamá y del comediante y actor Fausto Mata.

Las boletas para la gala inaugural estarán disponibles en el enlace www.eventbrite.com.

Para mayor información visite la web www.dominicanfilmfestivalny.com o las redes sociales @dffnycofficial. La 14ª edición del DFFNYC se extenderá hasta el 28 de octubre de 2025.

Sobre el DFFNYC

Desde su creación, el Dominican Film Festival in New York (DFFNYC) se ha consolidado como un escaparate para una nueva generación de cineastas dominicanos, al tiempo que rinde tributo a los ya establecidos. Su misión es fortalecer los lazos culturales, sociales y económicos entre República Dominicana y Estados Unidos, proyectando la identidad caribeña a través del séptimo arte.

El evento también busca sensibilizar al público neoyorquino sobre la riqueza del cine dominicano y su vínculo con la historia, la política y la vida social del país. En cada edición, ofrece un espacio diverso y plural, donde confluyen latinos de más de 21 países unidos por su amor al cine.

El festival se enmarca en la declaración oficial de la ciudad de Nueva York que reconoce el 9 de noviembre como Día del Festival de Cine Dominicano, un logro gestionado por el Comisionado de la Oficina de la Alcaldía para Medios y Entretenimiento (MOME). Un reconocimiento que subraya la importancia cultural del DFFNYC.