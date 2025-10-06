Fallece la actriz Kimberly Hébert Gregory a los 52 años

Kimberly Hébert Gregory en su aclamado papel como la subdirectora Belinda Brown en Vice Principals (2016), una actuación que marcó un punto de inflexión en su carrera televisiva. ( FUENTE EXTERNA )

La actriz Kimberly Hébert Gregory, reconocida por sus destacadas interpretaciones en series como Vice Principals y The Chi, así como en películas como Five Feet Apart (A dos metros de ti), falleció el pasado viernes a los 52 años.

La triste noticia fue confirmada por su exesposo, el actor y músico Chester Gregory, a través de redes sociales.

Hasta el momento, la causa de su muerte no ha sido revelada oficialmente, y ni su familia ni sus representantes han ofrecido detalles sobre las circunstancias del fallecimiento.

Gregory, con quien tuvo un hijo, le dedicó un emotivo homenaje en Instagram, describiéndola como "la brillantez personificada, una mujer negra cuya mente iluminaba todas las habitaciones, cuya presencia llevaba tanto fuego como gracia".

Nacida en 1972 en Houston, Texas, Kimberly Hébert Gregory inició su formación artística en la Escuela de Artes Escénicas y Visuales de su ciudad natal. Más tarde, obtuvo una licenciatura en Psicología en Mount Holyoke College, una universidad femenina en Massachusetts, y culminó su preparación actoral en la Escuela de Teatro de la Universidad DePaul en Chicago.

Su carrera comenzó en el teatro, destacándose en la escena local de Chicago en la década de 1990. En 2007, dio el salto al cine con la película Creo que quiero a mi mujer, y ese mismo año debutó en televisión con un papel en el episodio piloto de Gossip Girl.

A lo largo de su carrera, participó en películas como Red Hook Summer (2012), Arizona (2018), Miss Virginia (2019), John Henry (2020) y A dos metros de ti (2019), consolidando su versatilidad como actriz tanto en drama como en comedia.

Sin embargo, fue en la televisión donde alcanzó mayor visibilidad, con apariciones memorables en series de alto perfil como Ley y orden, Dos hombres y medio, The Big Bang Theory, Shameless, Better Call Saul, Anatomía de Grey y Criadas y malvadas.

Papel más importante

Su papel más emblemático fue el de Belinda Brown en la serie Vice Principals (2016), que la catapultó como una figura respetada dentro del panorama televisivo estadounidense. Además, prestó su voz al personaje de Nicole Williams en la serie animada Craig of the Creek.